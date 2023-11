Ni deux ni trois : les Xiaomi 14 écrasent leur concurrence dans ces cinq fonctions clés

La compétition pour fabriquer le meilleur smartphone du marché s’intensifie depuis des années, à mesure que les principales marques redoublent d’efforts pour surpasser les autres, tout en renforçant leurs faiblesses passées. Xiaomi est l’une de ces marques qui ne cesse de croître, et le Xiaomi 13 Ultra en est la preuve, car il est déjà disponible en France. Mais le niveau vient de monter d’un cran.

Ce niveau s’est élevé avec l’arrivée des nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, les premiers avec HyperOS, qui sont plus performants et plus raffinés que jamais sur le marché chinois, du moins pour l’instant. Ils sont si puissants et raffinés qu’ils surpassent, du moins sur le papier, cinq aspects clés pour un téléphone portable par rapport à leur principal concurrent. Nous vous les détaillons ci-dessous.

Les Xiaomi 14 sont deux bêtes concurrentielles et tout commence par l’écran

C’est la première chose que nous voyons sur un téléphone portable et que nous utilisons le plus. L’écran d’un smartphone contribue beaucoup à notre coup de cœur, et celui des Xiaomi 14 se démarque à plusieurs niveaux. Tout d’abord, ils offrent de larges diagonales, et ils intègrent un nouveau système de protection breveté, le Xiaomi Dragon Crystal Glass, une armure indestructible qui surpasse le Gorilla Glass.

Il ne faut pas non plus négliger la résolution de l’écran, qui atteint une densité supérieure à 500 pixels par pouce, mais le point le plus remarquable est sans aucun doute la luminosité. Personne sur le marché ne peut rivaliser avec Xiaomi et ses Xiaomi 14 en termes de luminosité. Les pics de 3 000 nits en sont la preuve. L’écran des Xiaomi 14 est le plus lumineux du marché, ce qui en réalité probablement le meilleur écran du moment.

Les caméras les plus puissantes sont également présentes sur les Xiaomi 14



Un autre aspect fondamental pour un téléphone portable est son ensemble de caméras, et ici on retrouve le partenariat entre Xiaomi et Leica, associé à l’excellent capteur d’un pouce créé en collaboration avec Sony. Cela permet aux Xiaomi 14, et en particulier au Xiaomi 14 Pro, d’offrir des caméras de haut niveau exploitant au maximum la résolution de nos photos. Tout cela est accompagné du traitement de Leica, qui ne se limite pas seulement à cela, mais qui comprend également des filtres spéciaux et des cristaux allemands.

Nous ne pouvons pas ignorer les trois capteurs photo de 50 mégapixels du Xiaomi 14 Pro, mais il est également important de parler de l’ouverture variable (f/1.4-4.0) avec 1024 niveaux. Oui, vous avez bien lu. La caméra principale du Xiaomi 14 Pro dispose d’un appareil à 6 lamelles permettant plus de 1 000 niveaux d’ajustement de l’entrée de lumière. La caméra du Xiaomi 14 Pro est unique, et la concurrence n’arrive pas à ce niveau, du moins pas encore.

A capacité mémoire égale, Xiaomi a plus de mémoire. Explications.



Un autre facteur clé qui penche en faveur de Xiaomi est son Ultraespace. Ce nouvel Ultraespace est un système de gestion des puces mémoire de ses téléphones qui permet d’extraire plus de mémoire là où d’autres fabricants ne le peuvent pas. Il s’agit de la mémoire de sécurité réservée aux fichiers et aux blocs défectueux. Xiaomi l’extrait et la met au service de ses utilisateurs.

Avec ce système, Xiaomi extrait 8 Go et 16 Go supplémentaires en fonction de la puce mémoire utilisée. Ainsi, si un modèle de la concurrence offre 256 Go d’espace de stockage interne, Xiaomi en offre 264 Go. Et là où d’autres offrent 512 Go, Xiaomi fait de même avec 528 Go. Complètement inégalé. Et si l’on ajoute à cela le fait que HyperOS occupe moins d’espace que iOS, nous avons encore plus d’espace pour nous, les utilisateurs.

Il est juste de parler de connectivité, car Xiaomi peut également en être fier

Si nous observons les principaux modèles concurrents des Xiaomi 14, ceux qui sont candidats à devenir les leaders du marché en termes de prestige et de ventes, nous pouvons constater qu’ils disposent tous de systèmes de connectivité de premier ordre. Mais Xiaomi a franchi une étape supplémentaire dans un domaine clé. Un domaine où tous les autres arriveront certainement en 2024, mais que Xiaomi propose déjà en 2023.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont déjà compatibles avec le WiFi 7 et également avec le Bluetooth 5.4. C’est ce qu’il y a de plus récent en termes de connectivité sans fil. Et si nous le souhaitons, nous pouvons également ajouter que le port infrarouge qui rend Xiaomi unique est de retour sur les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Une connectivité de premier ordre. Un autre point en faveur de Xiaomi.

Enfin, mais non moins important, la batterie



Une fois de plus, nous examinons les modèles concurrents des Xiaomi 14, en jetant un œil à leur principal concurrent. Par exemple, comparons le Xiaomi 14 Pro avec l’iPhone 15 Pro et le Samsung Galaxy S23+. Nous laisserons les modèles Pro Max et Ultra pour l’année prochaine, lorsque le Xiaomi 14 Ultra sera disponible. Si nous comparons ces trois modèles, Xiaomi prend l’avantage en termes de batterie.

Le modèle Xiaomi est équipé d’une batterie de plus grande capacité, 4 880 mAh contre 3 274 mAh et 4 700 mAh, mais en plus, il se charge plus rapidement avec un câble (120 W contre 27 W et 45 W) et sans câble (50 W contre 15 W et 15 W respectivement). Et oui, la charge inversée est également plus rapide. 10 W pour Xiaomi contre 4,5 W pour Apple et 4,5 W pour Samsung. Un autre point pour Xiaomi.

Écran. Caméras. Mémoire. Connectivité. Batterie.

Ainsi, du moins sur le papier, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro disposent de tout pour réussir. La preuve en est que les deux modèles ont déjà battu tous les records de ventes en Chine et promettent de faire de même sur le marché international lorsque Xiaomi décidera de les lancer dans notre région. Alors nous pourrons découvrir de première main leur performance, l’impact de HyperOS et dans quelle mesure ils sont réellement, et non pas juste en théorie, les meilleurs smartphones de 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :