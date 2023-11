Samsung travaille déjà sur sa nouvelle tablette ultra-résistante et elle pourrait arriver très, très bientôt

Il semble qu’il ne reste que quelques mois avant le lancement de la Samsung Galaxy Tab Active5, voici ce que nous savons à son sujet.

Plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement de la Samsung Galaxy Tab Active4 Pro, son successeur arrivera bientôt.

Penser au catalogue de tablettes Samsung, c’est se souvenir de familles telles que la Galaxy Tab S ou la Galaxy Tab A. Cependant, il existe une gamme plus méconnue qui est sur le point d’être mise à jour avec un nouveau membre. Il s’agit de la série Galaxy Tab Active, caractérisée par des tablettes ultra-résistantes conçues pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Selon le site néerlandais Galaxy Club, Samsung travaille déjà sur la création de la future Samsung Galaxy Tab Active5 et son lancement est prévu très prochainement. Bien que nous n’ayons appris qu’en novembre que la société sud-coréenne est en train de développer cette tablette, elle pourrait arriver sur le marché dans un délai court, très probablement au premier semestre de 2024.

La Samsung Galaxy Tab Active5 est déjà en développement

En septembre 2022, Samsung a présenté la Galaxy Tab Active4 Pro, une tablette au design ultra-résistant avec des caractéristiques remarquables telles qu’un écran haute résolution, une batterie amovible et l’intégration du stylet S Pen. Plus d’un an s’est écoulé depuis ce moment-là et, jusqu’à présent, nous n’avions aucune information sur les plans de Samsung pour renouveler cette famille de tablettes.

Le fabricant est resté silencieux à ce sujet, mais le site Galaxy Club a récemment révélé que Samsung est non seulement en plein développement de la Galaxy Tab Active 5, mais que son lancement est plus proche que nous le pensions. Cette information a été révélée après la fuite d’une certification pour la batterie amovible équipant cette tablette, émise par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

L’image dévoilée vient confirmer que, tout comme les modèles précédents, la batterie de la nouvelle tablette sera amovible. De plus, on peut également voir que son numéro de modèle est le EB-BX306GBY. Malheureusement, les autres détails ne sont pas clairs, ce qui nous empêche d’en savoir plus sur ce composant.

Le site Galaxy Club nous fournit plus d’informations sur la future Galaxy Tab Active5. Il semble qu’il y aura 2 versions disponibles : d’une part, la version avec connectivité WiFi et le numéro de modèle SM-X300, d’autre part, la version avec connectivité 5G et le numéro de modèle SM-X306B. De plus, Galaxy Club indique également que Samsung est déjà en train de développer le logiciel pour les deux versions.

Pour l’instant, on ne sait pas si le fabricant choisira d’inclure également le suffixe « Pro » dans le nom, ou s’il se limitera simplement à Galaxy Tab Active 5. Le prix n’est pas non plus confirmé à ce stade, mais selon Galaxy Club, il devrait avoisiner les 800 euros, tout comme l’ancienne Galaxy Tab Active4 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :