Cette caméra ultrabon marché est idéale pour surveiller votre maison pour seulement 20 euros : c’est Xiaomi et elle a des images 2K

La boutique Xiaomi baisse le prix de cette caméra de surveillance compacte, avec une résolution 2K et une télécommande depuis le téléphone portable.

En plus de sa bonne remise, nous aimons cette caméra de surveillance pour son design compact.

Surveiller votre maison ne nécessite pas nécessairement une grosse dépense d’argent ni de se casser la tête pour l’installation. Il existe des caméras de sécurité très pas cher très utiles pour voir si quelqu’un entre dans la maison, si les enfants sont endormis ou si l’animal se conduit bien. C’est le cas de la Xiaomi Mi Camera 2K, un achat idéal pour son design compact, ses images 2K et son contrôle depuis le téléphone portable, en plus de son prix économique.

Ce dimanche 12 novembre est la date parfaite pour acheter cette Mi Camera 2K, car la boutique Xiaomi baisse son prix à 19,99 euros. Son prix de vente recommandé est de 34,99 euros, vous économisez donc 15 euros si vous profitez de l’offre du site web. Cependant, notez que cette remise disparaîtra à la fin de ce dimanche, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter.

Nous avons analysé le marché et avons découvert que la Mi Camera 2K est également en vente sur Amazon et sur PcComponentes. Dans les deux stores, elle coûte habituellement environ 25 euros, ce qui la rend légèrement plus chère que sur le site web de Xiaomi. Par conséquent, si vous voulez une caméra de surveillance pas cher pour la maison, la meilleure option est d’acheter celle de Xiaomi dans la propre boutique de la marque.

Mi Camera 2K, une bonne caméra de surveillance pour moins de 20 euros

La caractéristique la plus importante de cette Mi Camera 2K est qu’elle a une résolution 2K (2304 x 1296 pixels), ce qui vous permet de voir tout ce qui se passe dans votre maison avec une grande netteté. Les images capturées par la caméra sont pleines de détails, elle offre une qualité d’image surprenante pour son prix.

La Mi Camera 2K fonctionne bien dans les pièces bien éclairées et celles qui sont sombres. Elle dispose d’une vision nocturne de 940 nm, ce qui signifie que vous pourrez surveiller vos jeunes enfants pendant leur sommeil. Ces images nocturnes sont également nettes, en plus de ne pas avoir de lueurs rouges. En fin de compte, c’est une caméra de surveillance que vous pouvez installer dans le salon, la cuisine ou la chambre sans aucune limitation.

Même si elle ne coûte que 20 euros, la Mi Camera 2K dispose d’une caractéristique aussi remarquable que l’audio bidirectionnel. Cela signifie qu’elle est équipée d’un microphone qui vous permet d’écouter tout ce qui se passe autour d’elle, ainsi que d’un haut-parleur qui émet le son que vous envoyez. Par exemple, vous pouvez écouter la bêtise que votre enfant fait dans le salon et lui parler directement pour qu’il arrête.

Vous pouvez effectuer cette communication via votre téléphone portable, avec lequel vous pouvez contrôler la caméra à distance. Vous avez juste à installer l’application Mi Home et à connecter la Mi Camera 2K pour voir sur votre téléphone portable l’image en direct qu’elle capture, recevoir des notifications lorsque elle détecte l’arrivée d’une personne et, comme nous l’avons mentionné, communiquer directement par audio.

Cette Mi Camera 2K dispose d’une connectivité WiFi, donc en plus de la connecter à votre téléphone portable, vous pouvez faire de même avec des appareils avec Alexa et Google Assistant. De plus, son design compact vous permet de la placer confortablement dans n’importe quel coin de la maison. L’installation est extrêmement simple, vous n’avez pas besoin de connaissances avancées pour la placer où vous le souhaitez.

En conclusion, la Mi Camera 2K est une caméra de surveillance très complète pour son prix actuel. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 19,99 euros dans la boutique de Xiaomi, mais seulement pendant ce dimanche 12 novembre.

