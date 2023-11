Avec la taille d’un lave-vaisselle, ils peuvent fournir de l’énergie à 10 000 foyers : c’est une révolution énergétique

Il s’agit d’une manière sûre et à faible impact environnemental de fournir de l’énergie à des milliers de familles.

Cette technologie peut révolutionner notre utilisation de l’électricité

L’énergie renouvelable est devenue l’une des nécessités de la société moderne. C’est pourquoi les plus grands réacteurs de fusion nucléaire du monde sont en cours de construction, en alternance avec les éoliennes les plus grandes jamais construites. Maintenant, un groupe de chercheurs a trouvé un moyen de générer de l’énergie à partir du CO2, pour chauffer jusqu’à 10 000 foyers texans. Tout cela avec de petites éoliennes qui pourraient être la clé d’un avenir durable, un objectif mondial.

Une nouvelle façon propre de générer de l’énergie

L’Institut de Recherche du Sud-Ouest a publié un article sur le succès de la construction d’une usine pilote avec un nouveau système de génération d’énergie à San Antonio, Texas, appelé STEP. Pour citer Adam Hamilton, président de l’institut :

« STEP changera sans aucun doute notre façon de penser à la génération d’énergie. Nous sommes ravis de lancer officiellement l’usine pilote, qui abrite une technologie potentiellement révolutionnaire développée ici-même par nos soins ».

Il est clair que STEP n’est pas une usine d’énergie conventionnelle, et son potentiel révolutionnaire est aussi immense que l’affirme le président de l’institut de recherche basé dans le sud des États-Unis. L’intéressant est que STEP utilise du CO2 à haute température pour générer de l’énergie. Cela améliore l’efficacité des turbines de génération d’énergie tout en éliminant le CO2 de l’atmosphère.

Cela en réalité une solution très intéressante pour obtenir une énergie plus durable et plus efficace. Cela est possible grâce aux températures élevées atteintes par le dioxyde de carbone, qui passe de l’état gazeux à l’état liquide lorsque le thermomètre grimpe très haut.

Il est vrai qu’il s’agit d’un système très petit. Comme on peut le voir sur les photos, la turbine a à peu près la taille d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle, mais elle n’est pas vraiment grande. Malgré cela, elle est capable de fournir une puissance de 10 MW, ce qui équivaut à fournir une énergie propre et sûre à 10 000 foyers américains.

Il devient ainsi l’un des paris les plus intéressants pour démontrer que les énergies renouvelables font de grands progrès pour changer ce que nous savions jusqu’à présent sur la génération d’énergie.

De plus, cela représente un grand changement dans la façon dont nous concevons actuellement le CO2. Pour de nombreuses personnes, c’est un ennemi silencieux qui nuit à notre santé et à nos conditions de vie, imposant d’importants sacrifices pour lutter contre le changement climatique. En réalité, c’est un gaz comme un autre qui peut sauver des vies grâce à sa capacité à générer de l’énergie.

En résumé :

Un institut de développement technologique a inventé une turbine de la taille d’un lave-linge qui permet de générer de l’énergie à partir du CO2.

Cela est réalisé en élevant le CO2 à des températures très élevées.

À partir de là, le CO2 devient pratiquement liquide, ce qui permet de l’utiliser pour alimenter les turbines qui génèrent de l’énergie.

L’usine pilote peut fournir jusqu’à 10 kW d’énergie, ce qui signifie que jusqu’à 10 000 foyers peuvent bénéficier de lumière et de chaleur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :