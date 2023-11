Erreurs que vous commettez en vous connectant à un réseau WiFi public et que vous devez éviter à tout prix

Ne jamais vous connecter à un réseau WiFi public et éviter ces erreurs mettant en danger vos informations

Voici les erreurs les plus courantes commises lors de la connexion à un réseau WiFi public, mettant en danger vos informations.

Les réseaux WiFi publics présentent des dangers. En vous connectant à ce type de réseaux, vous exposez à la fois votre appareil et toutes les données qui y sont stockées. Il est fortement recommandé de ne jamais se connecter à un réseau WiFi public, mais si vous le faites, vous pouvez vous protéger en évitant ces erreurs.

De nos jours, il y a peu de situations justifiant la connexion à un réseau WiFi public, mais il est toujours bon de connaître le protocole approprié pour établir la connexion et protéger les informations de l’appareil. Malgré leur danger, avec précaution, rien de grave ne devrait se produire.

Voici les erreurs que vous commettez en vous connectant à un réseau WiFi public

Nous soulignons à nouveau que la recommandation générale est de ne pas se connecter à ce type de réseaux. Il est plus responsable d’utiliser la connectivité de la société contractée pour toute gestion et ainsi éviter de divulguer des informations à ces réseaux publics.

Cela dit, examinons toutes les erreurs que vous commettez en vous connectant à un réseau WiFi public et qui mettent en danger vos informations :

Se connecter. Cela peut sembler anodin, mais en vous connectant à n’importe quel service tout en étant connecté à un réseau WiFi public, vous offrez vos données à toute personne interceptant le réseau.

Naviguer sur des pages non chiffrées. Il est courant, bien que déconseillé, d’accéder à des pages Web non chiffrées. En le faisant lors de la navigation sur un réseau WiFi public, les informations deviennent vulnérables à toute personne et, faute de chiffrement, l’accès est facilité.

Payer ou faire des achats. Cette erreur n’est pas courante, bien qu’il soit prévisible qu’elle se produise car, dans certaines situations, les réseaux WiFi publics sont utilisés en urgence pour régler des problèmes tels que le paiement d’un hôtel. Il est toujours recommandé d’éviter cela car cela expose les données des cartes.

Télécharger des fichiers. En naviguant, il est assez courant de télécharger des fichiers de toute nature, et cela ne pose aucun problème sur un réseau privé. Toutefois, cela change lorsqu’il s’agit d’un réseau WiFi public, car ces fichiers peuvent être altérés ou créés pour infecter les appareils.

Ce sont les erreurs les plus courantes commises lors de la connexion à un réseau WiFi public. Il appartient à chaque utilisateur de protéger ses informations contre d’éventuelles attaques et, surtout, d’éviter l’utilisation de ce type de réseaux qui n’offrent aucune sécurité.

