La nouvelle chanson virale de TikTok est fausse : ils ont utilisé l’IA pour copier la voix de Bad Bunny

La chanson virale de Bad Bunny sur TikTok n’existe pas: elle a été créée par une IA utilisant la voix de l’artiste portoricain

La nouvelle chanson virale de TikTok est une véritable arnaque : elle a été créée par une IA utilisant la voix de Bad Bunny.

La nouvelle chanson virale de TikTok n’existe pas, Bad Bunny n’a jamais chanté ce morceau qui cumule des millions de vues sur le réseau social et, surtout, il n’est pas content que les utilisateurs de la plateforme l’utilisent constamment pour leurs vidéos. D’où vient cette chanson ? La réponse est la même : elle a été créée par une IA.

Oui, la nouvelle chanson virale de TikTok est faite par une IA. Elle s’appelle ‘NostalgIA’, ce qui donne suffisamment d’indications pour comprendre qu’elle a été créée par une IA. Cependant, de nombreux utilisateurs ont été surpris d’apprendre que ce n’est pas Bad Bunny qui chante ces paroles si accrocheuses.

Bad Bunny n’a pas créé la dernière chanson virale de TikTok : c’est une IA qui l’a fait

La voix, évidemment, est celle de Bad Bunny, mais ce n’est pas lui qui l’a chantée et enregistrée pour la sortir ensuite dans le monde. La création de cette chanson virale sur TikTok est l’œuvre d’une IA qui a été capable de synthétiser de manière presque parfaite la voix de l’artiste et de la reproduire de manière à ce qu’elle ne sonne pas artificielle.

Malgré le fait que la voix ait été entièrement créée par l’IA, il reste encore beaucoup de questions à résoudre, comme celle de trouver l’auteur des paroles. Beaucoup de gens pensent peut-être que composer une chanson de reggaeton est facile, mais en réalité cela demande beaucoup de travail, et c’est pourquoi il est surprenant de voir à quel point les paroles de la chanson sont bien écrites.

Bad Bunny se enojó porque hicieron una canción con IA que la está rompiendo en TikTok y creo que sí está mejor que todo su disco nuevo ???? pic.twitter.com/gFCHp8K1Pm — @LuisValLe (@LuisValLe_A) 7 novembre 2023

Les chansons créées par une IA ne sont pas nouvelles, The Weeknd étant l’un des artistes touchés par l’utilisation de cette technologie pour générer des voix qui n’ont jamais été enregistrées. Dans la même situation, Bad Bunny n’a pas tardé à montrer sa colère et l’a fait via un chaîne WhatsApp où il converse avec ses fans.

Les messages qu’il a publiés disent « Si vous aimez cette putain de chanson qui fait le buzz sur TikTok, quittez immédiatement ce groupe ». L’artiste portoricain est catégorique dans ses opinions, peu importe comment elles peuvent affecter ses fans. Ce qu’il cherche, c’est protéger sa propriété intellectuelle qui, dans son cas, est sa voix.

Les progrès de l’IA généreront plus de situations comme celle-ci. Il est nécessaire de créer des réglementations spécifiques pour empêcher les abus de l’IA, non seulement avec les artistes, mais aussi pour éviter que des situations n’affectent les personnes au quotidien.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :