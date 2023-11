Un mobile à moins de 150 euros ? Ce smartphone est un excellent achat que vous n’aviez pas pris en compte

Procurez-vous un bon smartphone milieu de gamme dont nous n’avons pas beaucoup parlé mais qui possède tout ce dont vous avez besoin pour en profiter.

Les caméras du moto g23.

Motorola, l’une des sociétés les plus appréciées du paysage, continue à proposer des smartphones intéressants pour la gamme moyenne. Aujourd’hui, je veux vous parler de l’un d’entre eux, un appareil équilibré et élégant qui peut être un excellent achat si vous voulez laisser de côté les toujours cités Xiaomi, realme ou Samsung.

Le Motorola moto g23 est à votre portée pour seulement 139 euros grâce à Amazon et c’est une excellente option. Nous parlons du modèle mondial, bien sûr, qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Et si ce n’était pas assez tentant, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Motorola moto g23

Achetez le smartphone Motorola au meilleur prix

6,5 pouces, technologie IPS et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le devant de notre protagoniste est occupé presque entièrement par un bon écran destiné à vous faire vibrer avec ce contenu que vous aimez tant. De plus, il est fluide, ses 90 Hz de rafraîchissement sont très agréables et vous ne voudrez plus revenir à un écran traditionnel après les avoir essayés.

Vous n’aurez pas de problèmes à utiliser au quotidien, même les téléphones les moins chers sont équipés de processeurs très performants qui nous dispensent de soucis. A l’intérieur de ce Motorola vit le Helio G85, une puce digne de confiance. Comme nous l’avons indiqué, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne.

Nous n’oublions pas l’arrière de notre protagoniste, où vivent 3 caméras. Profitez au maximum de son appareil photo principal de 50 mégapixels, de son grand angle de 5 mégapixels et de sa caméra macro de 2 mégapixels. Elles sont polyvalentes et font du bon travail dans toutes sortes de situations.

Motorola moto g23

Ce Motorola est un excellent achat à moins de 150 euros, je n’ai aucun doute. Il est beau, équilibré et peut rivaliser de manière égale avec certains des meilleurs représentants de sa catégorie. Si cela vous intéresse, vous savez ce que vous devez faire, acheter sur Amazon est synonyme de tranquillité et vous ne pourrez pas oublier les attentes.

