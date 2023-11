Xiaomi anticipe en Chine sa nouvelle génération de tablettes Pad 7

Déjà en Chine, on nous annonce la prochaine génération de tablettes Xiaomi, les Pad 7, qui élèveront le niveau avec une puce haut de gamme de Qualcomm.

Sur l’image, la Xiaomi Pad 6, une tablette solide à prix abordable.

Célébrons le fait que le géant de Haidian soit revenu dans ce segment autrefois abandonné du marché, qui gagne maintenant en importance et en compétitivité pour qu’en évidence, parmi les meilleures tablettes du catalogue Android, nous ayons une option Xiaomi attrayante telle que sa séduisante Pad 6 que nous avons pu analyser l’été dernier, et qui apparemment laissera bientôt place à une nouvelle génération plus puissante et plus ambitieuse.

En effet, la Xiaomi Pad 6 a été conçue à une époque de pénurie et c’est pourquoi elle est arrivée avec une puce Qualcomm Snapdragon 870 clairement obsolète, qui a été convenablement mise à jour sur le modèle Pro et verra à nouveau une augmentation de niveau avec les Xiaomi Pad 7.

Il est vrai que, précisément, sur les forums chinois et les réseaux sociaux les plus populaires tels que Weibo, on parle déjà d’une Xiaomi Pad 7 Pro basée sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 du fabricant de San Diego, avec des sources reconnues et assez fiables comme Digital Chat Station :

Il est encore très tôt pour parler de cette tablette, qui devrait être présentée à la fin du premier trimestre 2024 ou au début du deuxième, au moins si les dates des modèles précédents sont respectées et la traditionnelle mise à jour annuelle suivie par la plupart des fabricants.

Il sera intéressant de voir avec quelle plateforme les deux modèles arriveront, le Pad 7 et le Pad 7 Pro, car le premier devrait avoir une approche plus abordable, ce qui rendrait l’utilisation d’une puce haut de gamme plus discutable en termes de coûts. Quant au deuxième, ils nous ont laissé très clairement entendre que ce serait le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il est encore tôt et les informations sont succinctes, bien que les sources les plus fiables parlent de deux modèles Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro, avec des écrans de même technologie et une puce Snapdragon 8 Gen 2 au moins pour le modèle le plus avancé.

Il a également été révélé que l’écran conservera les mêmes proportions et la même technologie, avec une matrice IPS de 11 pouces et une résolution WQHD+, offrant également un taux de rafraîchissement de 144 Hz, Dolby Vision et une compatibilité totale avec les contenus HDR10.

Il ne fait aucun doute que ce seront parmi les tablettes les plus recommandables en termes de rapport qualité-prix en 2024, il faudra donc suivre de près ces Xiaomi Pad 7 qui se profilent déjà à l’horizon… Les tablettes sont de retour !

