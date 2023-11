Xiaomi fait chuter le prix d’un milieu de gamme Pro, avec 5G et un superbe écran de 120 Hz

Augmentez votre niveau avec l’un des smartphones 5G de milieu de gamme de Xiaomi, cette beauté baisse de prix pour la Journée des Célibataires.

Les caméras du Redmi Note 12 Pro.

Vous n’avez pas besoin de vider votre compte pour obtenir un smartphone « Pro » qui répond à toutes les exigences. La Journée des Célibataires est arrivée sur AliExpress et que vous ayez un partenaire ou non, vous pouvez vous procurer un excellent appareil avec une belle réduction. Le Redmi Note 12 Pro 5G chute, sont 182 euros de réduction sont plus que tentants. Nous parlons de sa version mondiale, il ne pouvait en être autrement, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter des fonctionnalités de ce Redmi, c’est un smartphone complet et plus que performant. Pour l’obtenir au meilleur prix, tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le code promo AEES15 avant de finaliser votre achat, tenez-en compte. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur ce smartphone chinois.

Redmi Note 12 Pro

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone de Xiaomi

Tirez le meilleur parti de l’écran de ce Redmi, nous avons une diagonale de 6,67 pouces, de la technologie AMOLED et une résolution Full HD+. Ce sont des chiffres très intéressants pour un smartphone qui avoisine les 200 euros, notamment grâce à son agréable taux de rafraîchissement de 120 Hz.

MediaTek Dimensity 1080

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ AMOLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise Jack 3,5 mm et Radio FM

Vous n’aurez aucun problème de performance au quotidien, ces applications que vous utilisez constamment fonctionneront parfaitement. Une grande partie de cela est due à son processeur, le MediaTek Dimensity 1080, un véritable cerveau sur lequel vous pouvez compter. Ce Redmi est solide, tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme.

Laissez le photographe qui est en vous s’exprimer grâce au triple appareil photo arrière du téléphone chinois, il ne vous laissera pas indifférent. Nous avons ici un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro pour capturer les objets les plus petits.

Redmi Note 12 Pro

La Journée des Célibataires est remplie d’offres aussi tentantes que celle-ci, il n’est pas trop tard pour en profiter. Si vous ne voulez rien manquer, il est préférable de consulter notre section des offres, nous vous proposons une excellente couverture.

