Ce milieu de gamme à seulement 144 euros est maintenant moins cher que lors du Black Friday

Si votre ancien téléphone portable vous pose déjà des problèmes et que vous souhaitez en acheter un nouveau, vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday. AliExpress propose actuellement les meilleurs prix de l’année pour célébrer le 11 novembre. Si vous voulez dépenser moins de 200 euros pour votre nouveau téléphone portable, l’une des meilleures options est le realme C55. Ce n’est pas que ce bon téléphone coûte moins de 200 euros, il coûte moins de 150 euros. Plus précisément, son prix actuel est de seulement 144 euros sur AliExpress.

C’est un prix scandaleusement bas pour un téléphone avec un grand écran, de bonnes performances au quotidien et une autonomie de 2 jours. En réalité, il coûte normalement 239,99 euros, donc vous pouvez voir que la baisse est significative. Pour obtenir ce prix, vous devez d’abord appliquer le coupon de 10 euros offert par le store. Ensuite, sur la page de paiement, ajoutez le coupon ES15 pour voir le prix baisser à 144 euros.

Après avoir analysé le marché, nous pouvons vous confirmer qu’il n’y a pas d’autre store où le realme C55 soit aussi pas cher. Ce même modèle, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est vendu à 179 euros chez PcComponentes, tandis qu’il est vendu à 225 euros chez MediaMarkt. Cependant, ne tardez pas à profiter de l’opportunité offerte par AliExpress Store, car les coupons et les unités en vente sont limités.

Pourquoi ce realme C55 est-il si bon pour moins de 150 euros

Ne vous laissez pas tromper par son prix, le realme C55 est un smartphone qui se comporte bien au quotidien. Tout d’abord, grâce aux bonnes performances offertes par son processeur MediaTek Helio G88, il peut faire fonctionner en douceur les applications les plus populaires. Bien qu’il ne soit pas le téléphone le plus puissant, vous pouvez également l’utiliser pour jouer. De plus, nous soulignons que la version en vente sur AliExpress est la version supérieure, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via une carte microSD.

Tout ce que vous faites avec le téléphone sera affiché sur l’énorme écran de 6,72 pouces situé à l’avant. La netteté des images est élevée grâce à la résolution Full HD+, ainsi que la fluidité apportée par les 90 Hz de taux de rafraîchissement. Compte tenu de notre expérience lors de l’analyse de ce realme C55, nous pouvons vous confirmer que c’est un bon téléphone pour la visualisation de contenu multimédia, comme les vidéos sur YouTube ou les séries sur Disney+.

Lors de nos tests du realme C55, nous avons également remarqué qu’il se distingue par son excellente autonomie. La batterie de 5 000 mAh qu’il contient peut fournir jusqu’à 2 jours d’autonomie sans problème, un chiffre vraiment positif. La charge rapide de 33W permet de charger le téléphone en un peu plus d’1 heure, avec le chargeur inclus dans la boîte.

Vous pourrez également utiliser ce téléphone portable realme pour prendre de bonnes photos, surtout dans des environnements bien éclairés. Son appareil photo principal de 64 mégapixels à l’arrière capture des images nettes avec une bonne reproduction des couleurs. D’autre part, l’appareil photo pour les selfies est un appareil photo de 8 mégapixels situé dans le trou de l’écran.

Avec l’achat de ce realme C55, vous obtiendrez également un téléphone portable au design magnifique. Le modèle de couleur noire est impressionnant lorsqu’il reflète le soleil à l’arrière, car il possède de petits points brillants qui lui donnent une touche distinctive. De plus, l’achat est judicieux car il est livré directement avec realme UI 4.0 basé sur Android 13, avec un lecteur d’empreintes sur le côté et avec une Mini Capsule sur l’écran qui rappelle l’Ile Dynamique de l’iPhone.

Toutes ces raisons font du realme C55 l’un des meilleurs téléphones pas cher du marché. N’attendez pas le Black Friday et procurez-vous-le dès maintenant pour seulement 144 euros sur AliExpress Store. Comme l’envoi se fait depuis la France, l’attente sera minimale, seulement 5 jours.

