Danny DeVito pense que Schwarzenegger aurait dû faire Twins 2 au lieu d’être gouverneur

Et Billy Crystal aurait dû faire Throw Momma from the Train.

DeVito est heureux et occupé

Twins, connu en France sous le nom de Los gemelos golpean dos veces, était une comédie de 1988 qui comptait parmi ses protagonistes Danny DeVito dans le rôle de Vincent Benedict et Arnold Schwarzenegger dans celui de son jumeau Julius ; oui, c’est là que résidait en partie le charme. Même si beaucoup s’en souviennent presque plus pour sa super bande originale, avec des noms tels que Little Richard ou le groupe vocal The Spinners, il est vrai qu’à l’époque, ça plaisait, que ce soit à cause du duo principal ou de son histoire comique, et a rapporté plus de 216 millions de dollars pour un budget de seulement 15 millions. Pas mal du tout.

À la suite de cette collaboration, DeVito et l’acteur autrichien au nom imprononçable sont devenus amis, ils ont même joué ensemble dans Junior quelques années plus tard, et comme l’a avoué le petit grand interprète, ils préparent déjà quelque chose ensemble, bien que malheureusement ce ne sera pas la suite de Los gemelos golpean dos veces. « Nous avons maintenant quelque chose de petit en cours », déclare l’acteur lorsqu’on lui en parle, « un projet dont nous avons discuté », ajoutant que la faute de ne pas avoir vu de suite à la comédie des années 80 revient à Gouvernator. « Nous n’avons pas pu faire Twins 2 parce qu’il est devenu gouverneur, il aurait dû faire le film au lieu de devenir gouverneur de la Californie ».

Que fait d’autre Danny DeVito ?

Danny DeVito, que l’on peut actuellement voir dans la sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia, diffusée sur Disney+, a hâte de participer à la nouvelle saison de cette série qui est déjà la plus longue série avec des acteurs réels aux États-Unis, battant ainsi le record jusqu’alors détenu par The Adventures of Ozzie and Harriet, une série des années 50.

De plus, le réalisateur de Throw Momma from the Train, une comédie qui a marqué ses débuts derrière la caméra et dans laquelle il a également joué aux côtés de Billy Crystal, a révélé qu’il avait des projets pour une suite provisoirement intitulée Throw Dad from the Train ; d’ailleurs, lui et Crystal en ont déjà discuté.

