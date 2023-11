Ce sont les tests les plus difficiles que ChatGPT a réussi à surpasser

Il a réussi certains examens avec brio, tandis que pour d’autres, il n’a pas été un bon étudiant.

L’IA peut réussir les tests humains

À son époque, ChatGPT a été une véritable révolution qui nous a amenés à nous demander quelles professions vont disparaître. Lorsque GPT-4 a été présenté, c’est-à-dire la version précédente de l’actuelle GPT-4 Turbo, ils nous ont surpris avec un article expliquant tous les tests que GPT avait réussis pendant sa phase de test. Maintenant, nous allons vous raconter quels sont les tests les plus difficiles que cette technologie ambitieuse aurait réussis et qui nous a tant réjouis ces derniers mois.

Les principaux examens réussis par ChatGPT

Tout d’abord, lorsqu’ils ont annoncé et expliqué ce qu’est GPT-4, la nouvelle a été que GPT-4 était capable de réussir le test de révision des États-Unis, dépassant la note de 90% des étudiants du pays. Cependant, ce n’est pas la seule preuve qui garantit apparemment que ChatGPT offre une fiabilité assez remarquable, car il y a aussi un certain nombre d’épreuves que l’IA a réussies, bien que pas toujours avec les meilleures notes.

C’est le cas de l’examen des Olympiades de Biologie aux États-Unis où l’IA a réussi à vaincre avec férocité n’importe quel humain qui oserait le défier. Ainsi, il a obtenu une note supérieure à 99% des étudiants humains, ce qui en réalité pratiquement quelqu’un d’invincible.

D’autre part, lors des examens d’admission à l’université du College Board, il a également obtenu de très bonnes notes. Dans ce cas, les évaluations vont de 1 à 5, le 5 étant la meilleure note et le 3 suffisant pour réussir. Ainsi, l’IA a obtenu la note maximale en Histoire de l’Art, Biologie, Sciences de l’Environnement, Macroéconomie, Microéconomie, Psychologie, Statistiques et Histoire des États-Unis. Dans d’autres matières, comme la Physique, il a obtenu un 2 et en Calcul, Chimie et Histoire du Monde un 4, comme le mentionnait un article d’OpenAI sur les performances de leur technologie.

En revanche, selon Business Insider, il a encore du mal à passer d’autres examens, comme ceux de mathématiques de l’école secondaire aux États-Unis. Dans ce cas, il était parmi les notes les plus basses de tous les élèves qui ont passé les tests, probablement parce qu’il n’a pas réussi à comprendre les questions ou le processus à suivre. Dans tous les cas, il s’agissait d’un test de type test avec 75 questions.

De plus, ChatGPT pourrait être médecin, car il a été capable de réussir tous les tests nécessaires pour que les personnes dans le pays puissent obtenir leur licence pour exercer la profession. Quelque chose d’étrange, mais oui, ChatGPT pourrait être médecin aux États-Unis. Une profession dans laquelle il a également réussi ses examens est celle de sommelier, donc si vous avez des questions sur le vin pour l’IA, il vous recommandera probablement très précisément à cet égard.

En résumé :

ChatGPT a réussi de nombreux examens, dont certains sont vraiment importants dans la hiérarchie professionnelle du pays.

Il a également échoué à d’autres examens, y compris certains liés à l’enseignement secondaire que des millions d’élèves réussissent.

Par conséquent, cela dépend également beaucoup de la manière dont le test est organisé.

