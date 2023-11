Apple a envoyé par erreur 60 iPhone 15 Pro Max, maintenant ils vont les retourner en store

Cet utilisateur a reçu par erreur 60 iPhone Pro Max d’une valeur de 96 000 dollars. Nous vous expliquons comment cela s’est produit et ce qu’il prévoit de faire.

Par erreur, Apple a envoyé 60 iPhone 15 Pro Max, comme celui de l’image, à un utilisateur qui prévoit de les retourner.

Cela n’arrive pas souvent, mais il est possible que les stores commettent une erreur lors de l’envoi de votre commande. Dans ce cas, l’erreur a été commise par la boutique Apple elle-même, qui a envoyé 60 iPhone 15 Pro Max à un utilisateur qui ne les avait pas commandés. Vous pouvez imaginer la surprise énorme que ce garçon a eue en ouvrant un colis contenant un contenu d’une valeur de 96 000 dollars sans s’y attendre.

Il est vrai que cet utilisateur, connu sur TikTok sous le nom de « legends_gio », avait effectué un achat dans la boutique Apple. Comme il l’explique dans une vidéo publiée sur TikTok, il avait commandé 4 iPhone 15 Pro Max avec différentes configurations de mémoire pour lui et son équipe. Le modèle qu’il avait commandé pour lui-même était correct, mais les 3 autres ont été mal interprétés par Apple, qui a fini par envoyer 3 grosses boîtes contenant 20 iPhone 15 Pro Max chacune. Que compte faire cet utilisateur à ce sujet ?

Apple envoie par erreur 60 iPhone 15 Pro Max à un utilisateur

Après la sortie du nouveau iPhone 15 Pro Max, ce « tiktoker » s’est lancé dans l’achat pour renouveler son ancien téléphone et celui des membres de son équipe. Pour cela, il a passé une commande sur la boutique en ligne d’Apple avec la demande suivante : 1 iPhone Pro Max de 1 To pour lui et 3 iPhone Pro Max de 256 Go pour ses employés. Au total, il ne s’agissait que de 4 smartphones, donc la boîte d’expédition ne devrait pas être très grande.

La surprise est arrivée lorsque l’utilisateur a reçu le colis et a découvert qu’il était beaucoup plus grand que ce qu’il imaginait. Tout a été révélé une fois qu’il a ouvert la boîte et a constaté qu’il y avait beaucoup plus d’iPhone 15 Pro Max que ce qu’il avait commandé, en particulier 60 unités qui ne correspondaient pas à sa demande.

Apple a bien envoyé un iPhone 15 Pro Max de 1 To, mais a échoué avec le reste de la commande. Au lieu d’envoyer 3 iPhone 15 Pro Max de 256 Go, il a envoyé 3 grosses boîtes contenant 20 iPhone 15 Pro Max de 1 To chacune. Ce modèle est évalué à 1 599 dollars aux États-Unis, de sorte que la valeur totale du contenu du colis s’élevait à 96 000 dollars, soit environ 90 000 euros au taux de change.

Cela place l’utilisateur dans une situation délicate, car il peut choisir de garder les 60 iPhone 15 Pro Max ou de les retourner légalement au store. Comme le précise Android Authority, Apple a la possibilité de bloquer à distance les iPhones obtenus de manière illégale, il pourrait donc bloquer ceux inclus dans ce colis envoyé par erreur.

Cependant, sur le compte de « legends_gio », nous trouvons une nouvelle vidéo dans laquelle le protagoniste se rend dans l’un des stores de la marque pour retourner ces 60 iPhone 15 Pro Max qu’il avait reçus chez lui. Il semble que le « tiktoker » ait opté pour l’option légale et les ait retournés, mais pas sans obtenir une compensation en retour. Comme il l’explique sur son compte, Apple lui a offert les 4 iPhones qu’il avait commandés en échange du retour de ceux qui lui ont été envoyés par erreur.

Cela semble être un accord équitable dans lequel toutes les parties en bénéficient. D’un côté, Apple ne perd pas ces terminaux d’une valeur de 96 000 dollars, tandis que l’utilisateur impliqué obtient gratuitement les iPhones qu’il avait achetés (5 500 dollars). L’histoire semble réelle, mais il convient de préciser que nous ne la voyons que du point de vue d’un « tiktoker » qui aurait pu la mettre en scène pour gagner en popularité sur le réseau social.



