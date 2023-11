Les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui ont atteint Google Play ces dernières semaines

Ces 10 applications gratuites sont récemment arrivées sur Google Play et valent vraiment la peine d’être essayées!.

Applications sur un smartphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store. Afin de ne pas avoir à les essayer une par une pour vérifier leur utilité, nous sélectionnons pour vous les meilleures de ces dernières semaines et nous les mettons à votre disposition pour que vous les essayiez.

Ainsi, nous avons rassemblé un total de 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur la boutique Google et qui méritent d’être essayées.

The Anime Sticker

Si vous aimez les animes et utilisez régulièrement WhatsApp, vous allez adorer The Anime Sticker. Cette application met à votre disposition un total de 54 packs de stickers basés sur les animes les plus populaires afin que vous puissiez les partager avec vos amis via l’application de messagerie de Meta.

The Anime Sticker est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | The Anime Sticker

Weather

Sur le Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications météo pour Android, et l’une des dernières applications de ce type à arriver sur la boutique de Google est Weather, un outil simple et fonctionnel qui vous fournit une prévision météorologique précise pour votre région ou pour le lieu où vous prévoyez de voyager pour les 8 prochains jours. Elle est compatible avec plus de 230 000 villes du monde entier.

De plus, Weather dispose d’un design intuitif qui en réalité une application très facile à utiliser et vous permet de sauvegarder les villes que vous avez l’habitude de visiter dans vos favoris afin de pouvoir consulter facilement la météo et mieux planifier vos déplacements.

Google Play Store | Weather

Calendar Planner, Agenda Notes

Une autre nouvelle application Android que nous vous recommandons d’essayer est Calendar Planner, une application gratuite qui vous aidera à vous souvenir, organiser et planifier toutes vos activités : famille, travail, études, vacances et événements importants.

Calendar Planner est donc un outil complet de productivité avec lequel vous pouvez créer des rappels pour les tâches les plus urgentes et les anniversaires de vos amis et de votre famille, prendre des notes avec du texte, des images et de la voix, et suivre toutes vos réunions, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.

Google Play Store | Calendar Planner, Agenda Notes

VYXY – Conversational Chatbot

VYXY est un chatbot conversationnel qui utilise ChatGPT 3.5 et la technologie de la synthèse vocale pour répondre précisément aux questions que vous lui posez et pour transcrire n’importe quel audio en texte et vice versa.

VYXY est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | VYXY – Conversational Chatbot

ModFace-Face Swap Video Editor

ModFace-Face Swap Video Editor est un éditeur vidéo basé sur l’IA qui vous permet de changer le visage d’une personne par celui d’une autre pour créer des vidéos vraiment amusants et originaux.

ModFace utilise l’IA pour extraire les visages des selfies ou des photos de n’importe quelle personne et les intègre en temps réel dans n’importe quelle vidéo enregistrée sur votre appareil. Cela signifie que cette application ne se limite pas à couper et coller des visages dans de nouvelles vidéos, mais elle analyse le visage de la photo et l’intègre parfaitement à une autre personne dans une vidéo.

Google Play Store | ModFace-Face Swap Video Editor

Anime Wallpaper

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone et que vous êtes fan d’anime, vous devez essayer Anime Wallpaper, une application gratuite qui regroupe plus de 80 000 fonds d’écran d’animes aussi populaires que My Hero Academia, Naruto, Doctor Stone, Dragon Ball, One Piece, Black Clover, Tokyo Ghoul, Attaque des Titans, Détective Conan, Boruto, Death Note, Inazuma Eleven, Demon Slayer ou Les Chevaliers du Zodiaque.

Google Play Store | Anime Wallpaper

MovieStar : All Movies Guide

MovieStar est une application gratuite pour Android qui vous permet de regarder les bandes-annonces des prochaines sorties de films hollywoodiens et bollywoodiens et de consulter les informations complètes sur tous les films, y compris le synopsis, la distribution, les détails de la production et les indices d’audience.

Google Play Store | MovieStar : All Movies Guide

Quick AudioBook – Listen AI

Quick AudioBook est une application qui utilise l’API de ChatGPT pour convertir n’importe quel texte en audio, de sorte que vous pouvez simplement lui poser une question et, en plus de vous afficher la réponse en texte, elle vous permet également de l’écouter comme un podcast.

De plus, cette application géniale vous permet également de régler la durée de l’audio qu’elle va créer, vous pouvez donc choisir si vous voulez un audio plus succinct ou, au contraire, plus complet et détaillé.

Google Play Store | Quick AudioBook – Listen AI

Borders for pictures

Borders for pictures est une application d’édition de photos simple qui vous permet de rendre les coins de vos photos plus arrondis pour leur donner un aspect plus moderne.

Borders for pictures est très facile à utiliser, compatible avec tous les téléphones Android 10 et versions ultérieures, et ne contient ni publicité ni achats in-app, vous n’aurez donc rien à payer pour en profiter à 100 %.

Google Play Store | Borders for pictures

Origins

Et nous terminons cette sélection de nouvelles applications Android avec Origins, une application de messagerie gratuite qui vous met en contact avec des personnes en fonction de vos origines : où vous avez grandi, d’où vient votre famille et où vous vivez actuellement.

Cette application est très utile pour rencontrer des personnes avec qui vous partagez votre culture ou votre lieu de résidence lorsque vous voyagez et pour créer de nouveaux cercles sociaux après avoir déménagé dans une ville où vous ne connaissez personne.

Google Play Store | Origins

