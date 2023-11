L’UE affirme que X dispose de trop peu de modérateurs de contenu par rapport à ses concurrents

L’Union européenne (UE) accuse la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk, X, de n’avoir qu’une fraction des modérateurs de contenu par rapport à ses concurrents. L’UE affirme que X ne dispose que de 2 294 modérateurs de contenu pour veiller à ce que les utilisateurs respectent les règles de contenu en ligne de l’UE. L’UE estime que c’est beaucoup trop peu lorsqu’elle compare les chiffres à ceux de ses concurrents. Un haut responsable de la Commission européenne a déclaré que les chiffres de X sont bien inférieurs à ceux de Google et TikTok.

La nouvelle loi sur les services numériques de l’UE (DSA) impose à 19 grandes marques en ligne et à deux grands moteurs de recherche d’apporter davantage de modifications à leurs services afin de lutter contre les contenus illégaux et faux/nocifs sur leurs plateformes. Des marques populaires comme X, Google, Apple, TikTok, Meta et Microsoft doivent toutes apporter des modifications.

L’UE déclare que maintenant que la différence de chiffres a été révélée, elle espère que X ressentira la pression pour agir. Un responsable de l’UE a déclaré

« Il y a un aspect important du DSA, et c’est la pression des pairs »,

Si X ressent cette pression des pairs, il devra engager des milliers de modérateurs de contenu dans la région de l’UE. Ces derniers temps, l’UE a renforcé son personnel chargé de faire respecter le DSA de 50 à 120. Ainsi, elle s’attend à ce qu’il n’y ait aucune échappatoire et aucune marque défaillante ne puisse s’en sortir. Cependant, les grandes entreprises technologiques disposent de ressources considérables et d’une armée d’avocats. Il reste à voir si l’UE pourra faire face à cette puissance.

Modérateurs de X par rapport à ses concurrents

Selon les rapports soumis par les entreprises à l’UE en septembre, X ne dispose que de 2 294 modérateurs de contenu pour veiller à ce que les utilisateurs respectent les règles de contenu en ligne de l’UE. En comparaison, YouTube de Google compte 16 974 modérateurs de contenu, Google Play compte 7 319 modérateurs de contenu et TikTok compte 6 125 modérateurs de contenu. Par conséquent, X dispose de beaucoup moins de modérateurs de contenu que ses concurrents.

La raison pour laquelle l’UE exige que les plateformes de médias sociaux disposent de modérateurs de contenu est de lutter contre la désinformation, les discours de haine et les autres contenus nuisibles. La loi sur les services numériques de l’UE (DSA) impose des règles strictes en matière de modération de contenu, et les plateformes de médias sociaux sont soumises au plus haut niveau de contrôle en vertu de cette loi. L’UE a averti les plateformes de médias sociaux qu’elles doivent supprimer la désinformation le plus rapidement possible une fois qu’elles ont reçu un test indiquant qu’elle diffuse un contenu illégal.

L’UE exige également que les plateformes de médias sociaux disposent d’un nombre suffisant de modérateurs de contenu dans chaque langue de l’UE afin de garantir que les contenus nuisibles soient supprimés de leurs plateformes. L’objectif de l’UE est de protéger ses citoyens contre les contenus nuisibles et de veiller à ce que les plateformes de médias sociaux ne soient pas utilisées pour propager la désinformation, les discours de haine ou d’autres contenus nuisibles.

Modération du contenu de X

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, fait l’objet d’un test attentif de la part de l’UE pour ses pratiques de modération de contenu. L’UE accuse X d’être la principale source de fausses informations et de désinformation. La loi sur les services numériques de l’UE (DSA) impose des règles strictes en matière de modération de contenu, et X est soumis au plus haut niveau de contrôle en vertu de cette loi. L’UE a averti X qu’elle surveille attentivement sa lutte contre la désinformation et qu’elle doit supprimer la désinformation le plus rapidement possible une fois qu’elle a reçu un test indiquant qu’elle diffuse un contenu illégal.

L’accusation de l’UE selon laquelle X dispose d’une fraction des modérateurs de contenu par rapport à ses concurrents est préoccupante. La modération du contenu est essentielle pour garantir que les plateformes de médias sociaux ne soient pas utilisées pour propager la désinformation, les discours de haine ou d’autres contenus nuisibles. Avec seulement 2 294 modérateurs de contenu, X pourrait avoir du mal à suivre le volume de contenu publié sur sa plateforme. Cela pourrait entraîner la présence de contenus nuisibles sur la plateforme pendant de plus longues périodes, causant potentiellement des dommages aux utilisateurs.

Implications pour X

L’accusation de l’UE selon laquelle X dispose d’une fraction des modérateurs de contenu par rapport à ses concurrents pourrait avoir d’importantes répercussions pour la plateforme. X pourrait faire face à des amendes ou d’autres sanctions si elle ne respecte pas les règles de modération de contenu de l’UE. L’UE a déjà averti X qu’elle surveille attentivement sa lutte contre la désinformation et qu’elle doit supprimer la désinformation le plus rapidement possible une fois qu’elle a reçu un test indiquant qu’elle diffuse un contenu illégal. Si X ne respecte pas ces règles, elle pourrait faire face à des amendes ou d’autres sanctions.

X pourrait également subir des dommages sur le plan de la réputation en raison de l’accusation de l’UE. Les utilisateurs pourraient être moins susceptibles de faire confiance à la plateforme s’ils estiment qu’elle ne fait pas suffisamment pour lutter contre la désinformation et les contenus nuisibles. Cela pourrait entraîner une baisse du nombre d’utilisateurs et une perte de revenus pour la plateforme.

Notre avis

