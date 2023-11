Basée sur des faits réels et plus sauvage que Game of Thrones : cette série est en streaming et est incroyable

La série n’a pas eu l’impact qu’elle méritait.

Cette série est brute, viscérale et en plus elle est basée sur un événement réel

Avec le succès qu’elle a connu, il était prévisible que de nombreuses séries similaires à Vikings voient le jour, parmi lesquelles la série et le film The Lost Kingdom ont été particulièrement remarquables. Dans la foulée de cela, de nombreuses nouvelles séries historiques ont vu le jour, basées sur le Haut Moyen Âge et l’Antiquité, afin de nous offrir de petits morceaux d’histoire, généralement mêlés à un peu de fantaisie pour adoucir la rigueur au détriment du divertissement. Cependant, aujourd’hui nous vous présentons une série qui sait doser la bonne dose des deux pour nous offrir un titre vraiment remarquable.

Il est temps de mettre son manteau car nous voyageons en Germanie avec cette série qui nous présente l’une des batailles les plus dures et les plus sanglantes de l’histoire de l’Empire romain.

Une série parfaite pour un week-end froid

« Varus, rends-moi mes légions maudites! »

On dit qu’Auguste criait cela en se promenant dans son palais pendant ses dernières années. Dans la forêt de Teutoburg, en l’an 9 après J-C, deux légions romaines furent complètement annihilées lors d’une attaque coordonnée par les peuples germaniques vivant de l’autre côté du fleuve Rhin. Ainsi, l’armée romaine puissante et technologique succomba entièrement face à des forces beaucoup plus asymétriques. L’une des causes de ce désastre fut Publius Quinctilius Varus, général de cette armée qui succomba en raison d’une série de mauvaises décisions. Cependant, une trahison y contribua également, celle d’Arminius, un homme qui avait grandi parmi les Romains mais qui restait lié aux Germains.

Avec cette histoire en toile de fond, Barbarians nous raconte l’histoire des hommes et des femmes qui ont participé à cette bataille, quelles ont été les décisions et les camps qu’ils ont choisis lors de l’une des batailles les plus sanglantes et désastreuses pour l’Empire romain. Ainsi, la série est viscérale et s’efforce de proposer une reconstitution excellente tant au niveau des costumes que de l’intrigue. En réalité, pour recréer l’ambiance correctement, ils ont fait appel à de grands groupes de reconstitution historique de toute l’Europe.

Elle compte actuellement deux saisons qui ont beaucoup plu, car sur le plan du drame historique, elle est très bonne. En général, il y a peu de reproches à faire à la série, si ce n’est un rythme peut-être un peu lent à certains moments des deux saisons. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas non plus une série particulièrement longue, donc on peut la regarder parfaitement lors d’un week-end de marathon intense.

Barbarians est une série qui se distingue pour les raisons suivantes :

Son intrigue est très intéressante, nous conduisant à l’un des plus grands désastres militaires de l’Empire romain.

Elle offre un niveau de reconstitution historique assez bon.

Elle nous place dans la peau de différents personnages avec leurs ambitions, sentiments et haines respectifs.

Le rythme peut être un peu lent à certains moments.

La reconstitution de la façon dont les soldats romains combattaient est aussi réaliste.

Nous pouvons regarder cette série sur Netflix, l’un des meilleurs drames historiques disponibles. En effet, sur le plan historique, elle est objectivement meilleure que Vikings, même si la production sur Ragnar Lodbrok et sa descendance est très bonne sur d’autres aspects.

