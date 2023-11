La Xiaomi Smart Band 8 affiche un grand prix le Jour des Célibataires sur AliExpress

Désormais, vous pouvez obtenir tout ce que propose l’un des meilleurs bracelets connectés du marché.

Le bracelet connecté le plus emblématique de Xiaomi revient à un prix avantageux, uniquement pour les plus rapides.

Vous avez besoin de porter un bracelet connecté à votre poignet toute la journée ? Alors votre meilleure option si vous voulez dépenser très peu d’argent est le Xiaomi Smart Band 8. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour seulement 36,99 euros sur AliExpress Store, bien qu’elle soit également disponible à 39,99 euros sur Amazon et à Ebay. L’important est le produit exceptionnel que vous emportez chez vous.

Malgré ses 8 éditions précédentes, la Xiaomi Smart Band 8 conserve l’essence de toute sa famille. Elle reste un bracelet connecté compact, à un bon prix et avec une autonomie exceptionnelle. Même si d’autres modèles avec de plus grands écrans existent (bracelets hybrides), celui de Xiaomi continuera de régner sur ce marché.

Xiaomi Smart Band 8

Achetez le bracelet le plus emblématique de Xiaomi à moindre coût

Un bracelet connecté nous sera utile pour de nombreuses choses. Tout d’abord, pour mesurer les pas que nous faisons chaque jour. C’est très important en raison du message qui a déjà été établi avec les 10 000 pas par jour. C’est un objectif atteignable par tous et nous améliorons notre système cardiovasculaire.

Ensuite, ce bracelet dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un autre de saturation en oxygène dans le sang. Grâce à eux, nous connaîtrons notre rythme cardiaque en permanence et s’il y a un pic anormal que nous devons surveiller. De plus, le moniteur d’oxygène est essentiel pour connaître nos niveaux et pouvoir consulter un médecin en cas de baisse soudaine.

Un autre aspect qui préoccupe beaucoup les utilisateurs est de savoir s’ils vont devoir charger leur bracelet chaque nuit, comme c’est le cas des propriétaires d’une Apple Watch. Dans ce modèle, nous avons une batterie qui peut durer environ 16 jours sans charge dans une utilisation normale. Il dispose également d’une charge rapide, ce qui nous permet d’obtenir 100% d’énergie en seulement 1 heure.

Une des grandes améliorations de ce Smart Band 8 est l’écran. Dans cette version, le panneau Amoled a été agrandi jusqu’à 1,62″ de taille, ce qui permet d’atteindre une luminosité maximale de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est un écran qui peut afficher plus de texte et vous permettra de lire en détail des messages et des e-mails. Plus de 200 cadrans vous attendent pour personnaliser chaque jour votre bracelet.

Plus de 150 modes sportifs et d’entraînement vous attendent dans la mémoire interne de ce bracelet. Que vous pratiquiez la course à pied, l’aviron sur machine ou le yoga, vous pourrez mesurer précisément vos mouvements, votre fréquence cardiaque à chaque instant, votre stress et votre respiration correcte.

Xiaomi Smart Band 8

Comme pour tous les modèles, avec ce Smart Band 8, nous pourrons également mesurer correctement la qualité du sommeil. Dans cette version, Xiaomi propose la possibilité de porter le bracelet soit au poignet, soit en pendentif autour du cou ou spécialement attaché à la chaussure pour mesurer correctement les exercices de course.

