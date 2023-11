Voici les applications indispensables sur l’iPhone de Barack Obama, avec quelques surprises en prime

Dans une nouvelle interview, l’ancien président des États-Unis révèle quelles sont certaines des applications qu’il utilise quotidiennement.

Alors qu’il lui était interdit pendant son mandat, Barack Obama possède désormais un iPhone comme téléphone personnel.

La liberté d’expression, l’intelligence artificielle et l’avenir d’Internet sont quelques-uns des thèmes principaux de l’interview accordée récemment par Barack Obama à The Verge. La vision de l’ancien président des États-Unis sur ces sujets est très intéressante, mais ce qui nous a le plus intrigués en la lisant est que Obama révèle quelles sont certaines des applications qu’il utilise le plus sur son téléphone portable.

L’ancien président américain, qui était interdit d’utiliser l’iPhone pendant son mandat, possède maintenant un modèle d’Apple comme téléphone personnel. L’intervieweur, Nilay Patel, en a profité pour lui demander quelles sont les applications qu’il a dans la barre de lancement de son iPhone. La réponse d’Obama révèle que Safari en réalité partie, et qu’il devrait ajouter certaines des applications qu’il utilise le plus, comme un jeu de mots et une autre liée à son sport préféré.

Word With Friends, parmi les applications préférées d’Obama

L’interview accordée par Barack Obama à The Verge comportait plusieurs questions sur l’utilisation que l’ancien président fait de son téléphone portable. Rappelons que, maintenant, Obama dispose d’un iPhone comme smartphone personnel, ce qui lui était interdit pendant son mandat pour des raisons de sécurité. Il est incroyable de penser que le dirigeant du gouvernement américain utilisait un Blackberry pour communiquer, un terminal qu’il a pu abandonner en quittant ses fonctions.

Profitant d’un moment plus détendu en fin d’interview, Patel a demandé à Obama quelles sont les 4 applications qu’il a dans le « dock » de son iPhone. La première d’entre elles est Safari, le navigateur web développé par Apple. « J’ai mes messages texte, la bulle verte », ajoute l’ancien président en faisant référence à iMessage, la plateforme de messagerie également créée par la société américaine.

Selon les mots d’Obama, le « dock » de son iPhone est complété par l’application de messagerie électronique et la plateforme de streaming musical. Compte tenu de son utilisation habituelle des services développés par Apple, nous pouvons imaginer qu’il utilise Mail et Apple Music. Par conséquent, nous savons que la partie inférieure de l’iPhone d’Obama abrite les applications Safari, iMessage et probablement Mail et Apple Music.

L’ancien président des États-Unis va plus loin dans sa réponse et mentionne également qu’il utilise d’autres applications plus que nécessaire. L’une d’elles est Words With Friends, un jeu pour former des mots avec les lettres disponibles en bas, avec lequel Obama estime perdre beaucoup de temps. L’autre est l’application NBA, avec laquelle l’ancien président utilise son abonnement NBA League Pass pour ne manquer aucun match.

Google Play Store | Words With Friends

Ces deux applications ne font pas partie du « dock » de l’iPhone d’Obama, mais selon les propres mots du président, elles pourraient y être parfaitement en raison de leur utilisation intensive. Si vous aimez également les jeux comme Words With Friends, vous pouvez découvrir d’autres jeux de mots qui en valent la peine. D’autre part, si vous aimez le basket, vous avez plusieurs applications à votre disposition pour regarder du basket en ligne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :