Qui pourrait être Link dans l’adaptation en live-action de The Legend of Zelda? Nous vous proposons plusieurs suggestions

Tout suppositions, mais très valables.

Link prêt à donner sa vie pour protéger Zelda

L’annonce de l’action en direct de The Legend of Zelda, qui bénéficiera du financement à la fois de Nintendo et de Sony Pictures Entertainment Inc., et sera produit par Shigeru Miyamoto et Avi Arad, président de Arad Productions Inc., et réalisé par Wes Ball, qui avait déjà prédit il y a près de 14 ans qu’il réaliserait un film Zelda, n’a pas révélé qui le jouerait, mais nous avons déjà des candidats potentiels.

En tenant compte du parcours d’Arad Productions, qui compte parmi ses films les nouvelles aventures animées de Spider-Man et Uncharted avec Tom Holland, il serait trop facile de confier à l’acteur de Cherry la tunique de l’élu, nous nous concentrerons donc sur d’autres propositions avec des noms peut-être moins connus pour Link, le héros muet présent dans tous les jeux, à l’exception des infâmes jeux pour CD-i de Philips, bien qu’il serait plus approprié de dire qu’il parle toujours hors caméra.

Qui pourrait être Link?

Le Hylien élevé par les Kokiris a traversé plusieurs phases de vie au cours de ses aventures, qui vont du jeu NES de 1986 aux Larmes du realme, sorti cette année sur Nintendo Switch. Par conséquent, selon que le film nous présente un Link enfant ou un Link plus âgé (nous doutons qu’il soit complètement adulte), nous pourrions opter pour l’un de ces acteurs.

Walker Scobell

Après avoir participé au projet Adam, Scobell sera le protagoniste de Percy Jackson et les Dieux de l’Olympe, une série qui sera diffusée prochainement sur Disney+. Si le film se basait sur la période enfantine de Link, nous ne pouvons pas penser à un meilleur choix.

Thomas Brodie

Il a l’air de Peter Pan, c’est d’ailleurs le personnage qui a inspiré Shigeru Miyamoto lorsqu’il a créé et habillé Link, donc l’ancien acteur de Game of Thrones nous semble tout aussi parfait pour un jeune Link, mais pas tant que ça.

Jeremy Sumpter

Il a également joué Peter Pan dans le film d’action réelle de 2003, donc il n’y a rien d’autre à dire. De plus, pour ce film, il a dû se préparer physiquement et prendre des leçons d’escrime et d’escrime, il suffirait donc de se rappeler quelques directives.

Tanner Buchanan

Il est même trop beau pour jouer Link, mais le protagoniste de Cobra Kai a prouvé maintes fois qu’il sait crier et faire des acrobaties, et le porteur de l’Épée de Légende est un expert en la matière. Et quand il a une belle chevelure, nous pouvons facilement imaginer le Héros du Temps.

