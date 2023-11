Ces satellites espions voulaient contrôler l’ennemi, mais ont découvert des centaines de forts de l’Empire romain

L’Empire romain a créé un vaste réseau de fortifications pour marquer ses frontières.

Un fort romain dans le désert selon Bing Image Create

Les Romains étaient incroyables en matière de travaux publics et de nouvelles infrastructures. Leurs routes et certains paysages comme la mine des Médulas, un joyau méconnu de notre pays, sont très célèbres. Cependant, les secrets cachés que l’Empire romain détient sont encore plus vastes et occupent une grande partie de notre monde : presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et la partie la plus occidentale de l’Asie et du Caucase.

Un article du Journal of Antiquity de l’Université de Cambridge a mis en lumière des découvertes qui peuvent surprendre tout le monde. En effet, des satellites espions ont été capables de détecter des centaines de forts romains dans les déserts de Syrie et du Moyen-Orient. Ce qui est vraiment frappant, c’est que les photos ont été prises dans les années 60 et 70 du siècle dernier dans le but vital d’espionner leurs ennemis par les États-Unis. Cependant, leur utilité s’est finalement révélée très différente.

Curieusement, ce n’est pas la première fois qu’une découverte concernant l’Empire romain est faite par accident, car on a récemment découvert un cristal que l’on pensait pouvoir être fabriqué uniquement au XXIe siècle.

La frontière romaine, un océan de forts découverts par les satellites espions

L’Empire romain a délimité ses frontières en se basant sur de grands accidents naturels. La frontière la plus célèbre est celle des fleuves Rhin et Danube. Cependant, en plus de ceux-ci, de grands murs, qui ont inspiré Game of Thrones, ont été construits et en Orient, à la frontière avec l’Empire perse, des centaines de forts servaient de réseau destiné à avertir et à dissuader d’éventuelles invasions de la part des ennemis les plus anciens de Rome. Un exemple de forteresse de ce genre est Dura Europos, qui a été détruite au IIIe siècle et dont nous conservons une quantité inépuisable de documentation.

Maintenant, grâce à la Guerre froide et à la déclassification de documents des États-Unis, jusqu’à 400 forts romains ont été découverts en Syrie et en Irak. Cette découverte a été rendue possible grâce aux satellites CORONA et HEXAGON de l’armée américaine. Grâce à ceux-ci, les fondations de ces bâtiments ont pu être observées tout au long du Croissant fertile.

Selon l’article du Journal of Antiquity, on pense que ces forts avaient pour fonction de permettre aux personnes et surtout aux armées de se déplacer dans la région et de s’approvisionner pour pouvoir faire avancer la défense des frontières imperiales face aux Perses, les plus grands ennemis des Romains.

Ainsi, on estime que le moment où ces forts ont commencé à être abandonnés est le VIe siècle apr. J.-C., moment où seuls l’Empire romain d’Orient, communément appelé Empire byzantin, survivaient, ce qui leur a permis de perdurer pendant quatre siècles, étant donné que leur construction a commencé à partir du IIe siècle apr. J.-C.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :