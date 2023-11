Effondrement bestial de 330 euros pour ce brillant haut de gamme avec 16 Go de RAM et Snapdragon 8 Gen 2

Pour moins de 600 euros, vous pouvez acheter ce qui est pour beaucoup le meilleur haut de gamme de 2023, avec des performances spectaculaires et des caméras avancées.

La conception de ce smartphone haut de gamme de OnePlus est un délice, désormais disponible pour 330 euros de moins // Image: Urban Techno.

Le 11 novembre est célébré en grand sur AliExpress, qui fait chuter les prix des meilleurs produits de son catalogue. Plus besoin d’attendre le Black Friday 2023 pour renouveler votre téléphone, car ce 11 novembre vous permet d’acheter certains des meilleurs smartphones à un prix beaucoup plus bas. C’est le cas du OnePlus 11 5G, qui est pour beaucoup le meilleur smartphone haut de gamme de l’année, et qui chute à 589 euros sur AliExpress Store avec le code ES100.

C’est une occasion spectaculaire d’acheter ce smartphone de haut niveau pour moins de 600 euros, en plus dans sa meilleure version – 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire. Son prix de vente recommandé est de 919 euros, vous économisez donc 330 euros si vous profitez de l’occasion. Choisissez le modèle en question, procédez à l’achat et saisissez le code ES100 dans la section « Code promotionnel » pour voir le prix chuter à 589 euros, son plus bas historique.

Inutile de chercher dans d’autres stores, nous l’avons fait pour vérifier qu’il n’y a pas d’autre store qui propose le même prix qu’AliExpress Store. Chez PcComponentes et MediaMarkt, il est légèrement inférieur à 850 euros, tandis que sur le site web de OnePlus, il est proposé à 869 euros. De plus, comme il s’agit d’AliExpress Store, la livraison se fait en seulement 5 jours. Cependant, les unités en vente peuvent se vendre rapidement, alors procurez-vous le téléphone dès maintenant.

OnePlus 11 5G

Achetez ce brillant haut de gamme pour 330 euros de moins

Le OnePlus 11 est un smartphone haut de gamme et cela se remarque rapidement lorsque vous le tenez dans votre main. On sent qu’il s’agit d’un appareil très bien construit, avec des matériaux de qualité tels que l’aluminium et le verre. Sur AliExpress, le modèle de couleur verte est proposé à un prix réduit, une teinte très élégante qui lui va à ravir à l’arrière. De plus, on retrouve le classique interrupteur Alert Slider de OnePlus, qui vous permet de passer rapidement entre les différents modes de son.

Nous laissons de côté le design pour vous parler de l’écran, l’un des meilleurs que nous avons testés chez Netcost-security.fr. Il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une impressionnante résolution Quad HD+ (3216 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout cela se traduit par des images très nettes, fluides et avec un bon étalonnage des couleurs. De plus, ce frontal cache un très bon lecteur d’empreintes digitales.

La puissance est assurée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui vous garantit des performances extrêmes dans toutes les situations. Pour vous donner une idée, s’il n’est pas le smartphone le plus puissant du marché, il se situe sûrement parmi les premières positions. De plus, le processeur est accompagné de 16 Go de RAM, ce qui en réalité l’un des appareils avec le plus de mémoire de ce type. En ce qui concerne le stockage interne, il dispose de 256 Go.

L’autonomie du OnePlus 11 5G est très bonne grâce à la capacité de sa batterie de 5 000 mAh. Selon notre expérience, nous pouvons vous dire qu’il est facile d’atteindre une journée et demie d’utilisation normale. Pour charger cette grande batterie à 100 %, vous n’avez besoin que d’une demi-heure, car la charge rapide est de 100W. Le chargeur est inclus dans la boîte, ainsi que le câble.

OnePlus 11 5G

Soyez également assuré que vous pourrez utiliser le OnePlus 11 pour prendre des photos et des vidéos de qualité excellente. Il dispose d’un système photographique très polyvalent avec une lentille principale de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP à l’arrière, et un appareil photo de 16 MP à l’avant. Les images capturées par ces capteurs sont très nettes, avec une bonne interprétation des couleurs et une large gamme dynamique.

Il ne fait aucun doute qu’avec le OnePlus 11, vous ferez l’acquisition de l’un des meilleurs smartphones du marché. Profitez de l’occasion et achetez-le pour seulement 589 euros sur AliExpress Store avant que les unités en vente ne soient épuisées. Il vous suffit d’appliquer le code ES100 et il sera à vous pour ce prix scandaleux.

