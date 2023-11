Ce rétroviseur intelligent s’installe sur votre vélo électrique et peut vous sauver la vie

C’est un radar qui détecte tout danger entourant le vélo et qui alerte à travers des lumières et du téléphone portable auquel il se connecte.

Cet appareil est situé à l’arrière du vélo, d’où il détecte tout danger pour votre sécurité.

Les vélos électriques gagnent en popularité en tant que moyens de transport pratiques en ville, mais ils impliquent un risque plus élevé que de conduire une voiture. Consciente du danger de circuler à vélo, la société Alps Alpine a développé un système de radar curieux qui s’installe sur le vélo électrique et qui peut détecter tout danger qui vous entoure, vous avertissant immédiatement par des lumières et votre téléphone portable.

Un des outils les plus utiles de ce gadget est qu’il peut se connecter à votre téléphone portable, installé sur le guidon, ce qui vous permettra de savoir s’il y a une voiture très proche de l’arrière du vélo ou une moto qui se colle sur le côté. Ce dispositif s’appelle Ride Safety System RS 1000 et est comme un rétroviseur conventionnel, mais beaucoup plus intelligent et facile à installer.

Voici le RS 1000, le radar pour vélos qui évite les accidents

La marque Alps Alpine ​veut révolutionner complètement l’utilisation du vélo électrique avec le lancement d’un appareil qui peut sauver la vie des cyclistes. Il s’agit du RS 1000, un petit appareil de forme rectangulaire qui s’installe à l’arrière du vélo, juste en dessous de la selle. Une fois allumé, cet appareil agit comme un radar qui détecte et avertit de tout danger imminent.

Pour nous donner une idée, ce RS 1000 a la même fonction que les capteurs installés dans les voitures modernes. Au lieu de bipper lorsqu’il y a un objet à proximité, l’appareil d’Alps Alpine s’allume avec des lumières rouges accrocheuses et envoie une alerte imminente sur le téléphone portable. C’est là une de ses caractéristiques distinctives, la possibilité de le connecter au smartphone pour y recevoir les alarmes.

L’idée est que le cycliste place son téléphone portable sur le guidon avant. De cette manière, tout en conduisant, il peut voir en toute sécurité l’écran du téléphone et vérifier s’il y a un danger près du vélo. En réalité, il peut clairement voir à quelle distance se trouve la voiture derrière lui, de sorte que cet appareil fait office de rétroviseurs traditionnels.

Le RS 1000 utilise l’intelligence artificielle pour détecter les éventuels accidents et avertir l’utilisateur à l’avance. En plus de s’allumer lorsqu’il y a un danger à proximité, il s’allume également lorsqu’il détecte que le cycliste freine. Étant donné que l’appareil lui-même s’allume intensément, les autres conducteurs circulant près du vélo peuvent également recevoir cet avertissement visuel.

Ce Ride Safety System RS 1000 se distingue également par sa légèreté -moins de 160 grammes- et son installation très simple. En réalité, il peut même se connecter au vélo électrique pour recevoir son énergie et ainsi ne pas avoir besoin d’être chargé séparément. En ce qui concerne son autonomie, elle est d’environ 2 heures, vous pourrez donc l’utiliser sans problème pour aller et revenir du travail avec une seule charge.

Cet appareil de sécurité est compatible avec tous les vélos électriques.

Enfin, le fabricant assure que ce radar curieux peut être utilisé avec n’importe quel modèle de « e-bike » et que son application est disponible pour les téléphones Android et iOS. Par exemple, vous pourriez l’utiliser avec le modèle Fiido X, un vélo électrique que nous avons testé et qui nous semble être un excellent achat.

Le Ride Safety System RS 1000 peut être acheté sur le site officiel d’Alps Alpine pour un prix de départ de 449 euros. Si vous souhaitez l’utiliser avec votre smartphone, nous vous recommandons de vous procurer l’un des meilleurs supports pour téléphones portables pour vélos.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :