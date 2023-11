La meilleure série espagnole de 2023 est perturbante, étrange et incroyablement originale : tu dois la voir

Il s’agit d’une série qui attire l’attention de tant de façons différentes qu’il est difficile de la catégoriser.

La série de Los Javis surprend à nouveau avec son travail le plus sombre

Une des meilleures séries espagnoles de ces dernières années vient de sortir en streaming et est devenue un véritable succès. Ses créateurs, Los Javis, ont réalisé une œuvre vraiment remarquable qui mêle histoire réelle et cinéma d’horreur chrétien, et qui cherche à créer une œuvre chorale sur la famille et son parcours. Ainsi, elle devient la série du moment à part entière.

Une production de Los Javis

Enric est un homme qui a quelques problèmes mentaux à cause d’une vie tourmentée par le fanatisme religieux. Sa mère se considérait comme une véritable messie, ayant une mission divine envers ses enfants. Un jour, il découvre sur Internet un vidéoclip qui va lui ramener de nombreux souvenirs tourmentés dans sa vie.

Il s’appelle La Mesías et il est vraiment prometteur pour devenir le meilleur de l’année.

Dans ce cas, la série espagnole n’est pas sur Netflix ou HBO mais est exclusivement disponible sur Movistar+, le service de streaming de l’entreprise du même nom.

Elle a des critiques et une évaluation incroyables de la part des critiques et du public

Si nous consultons le site spécialisé dans le cinéma FilmAffinity, nous constatons que La Mesías bénéficie de critiques vraiment positives. Le public lui a attribué une note de 7,4, tandis que la critique a été majoritairement positive, affirmant que dans cette œuvre, Los Javis « ont atteint leur maturité créative ».

Ainsi, ils applaudissent le fait qu’il s’agisse d’un drame familial qui aborde des sujets vraiment sensibles, tout en étant également perturbante. Pour cette raison, elle est désormais considérée comme l’une des plus solides prétendantes au titre de meilleure série espagnole de l’année 2023.

Basée sur une histoire réelle ?

Les Javis affirment s’être inspirés de plusieurs personnes et expériences tout au long de leur vie pour réaliser leur nouvelle œuvre. Cependant, il semble qu’ils se soient principalement basés sur une famille plus que sur les autres. En effet, il circule sur les réseaux Internet que certains collaborateurs et conseillers sont précisément des membres rejetés de la famille Bellido Durán.

Cette famille, composée de seize membres, est devenue célèbre sur Internet grâce à la création du groupe Flos Mariae. Un groupe de pop chrétienne très naïf qui est devenu célèbre grâce à sa chanson « Amén », et plus précisément grâce à une partie de ses paroles où il était dit textuellement comme une tranche de fromage dans un sandwich prisonnier.

Le groupe est mort de sa notoriété et s’est scindé en deux. L’un d’entre eux, les Mariah’s Pop, a publié un communiqué s’opposant à cette série et la considérant comme un manque de respect envers elles et leur mode de vie.



