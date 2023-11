L’un des Xiaomi milieu de gamme ayant le plus réussi atteint son prix minimum

Le milieu de gamme de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien. C’est un achat que vous ne regretterez pas.

L’arrière du Redmi Note 12.

Le 11.11, le Jour des Célibataires, est arrivé, et des stores comme AliExpress ont annoncé leurs meilleures réductions. Novembre est un excellent mois pour les amateurs de shopping, vous pouvez certainement vous procurer un bon smartphone et économiser pas mal d’argent. Notre protagoniste d’aujourd’hui en est un excellent exemple, un milieu de gamme Xiaomi qui rivalise avec les meilleurs.

Le Redmi Note 12 atteint l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus, il est à vous pour seulement 139 euros. Gardez à l’esprit que nous ne parlons pas du modèle de base, mais de la version avec 128 Go de stockage. Si vous cherchez un téléphone portable bon, beau, abordable et sûr, ce Redmi est un achat à prendre en compte.

Redmi Note 12 (128 GB)

Achetez le téléphone portable Xiaomi au meilleur prix

À l’avant du téléphone chinois se trouve un écran AMOLED coloré qui saura vous séduire rapidement. Il dispose d’une diagonale de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vraiment, c’est génial compte tenu de son prix, c’est un écran très agréable.

Qualcomm Snapdragon 685

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ FHD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm

Le Qualcomm Snapdragon 685 est un processeur plus que capable, une puce avec laquelle vous pourrez profiter de bonnes performances. Il est accompagné de 4 Go de RAM et de ces 128 Go de stockage dont nous avons parlé précédemment, vous ne manquerez de rien.

Et en ce qui concerne la section photographique ? À l’arrière, nous trouvons un appareil photo principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et une lentille macro pour vous rapprocher autant que possible de vos objectifs. De plus, à l’avant, un capteur de 13 mégapixels avec lequel vous pourrez prendre des selfies plus que décentes.

Redmi Note 12 (128 GB)

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone Xiaomi est l’un des meilleurs achats à moins de 150 euros. Il est parfait pour ceux qui recherchent quelque chose de sûr et ne veulent pas se compliquer la vie, vous ne serez pas déçu. Si cela vous intéresse, ne le perdez pas de vue, les offres du Jour des Célibataires ne seront disponibles que pendant quelques heures.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :