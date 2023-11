Aujourd’hui, cela semble impensable, mais Kelsey Grammer faillit ne pas être le Dr Frasier Crane

Frasier vient de revenir avec une série dérivée sur SkyShowtime.

Frasier, dans son élément, la radio

En 1982, une sitcom a accroché le monde entier à la télévision pendant les minutes de diffusion. Nous parlons de Cheers, une série qui peut maintenant sembler démodée (parce qu’elle l’est), mais qui aborde des thèmes toujours d’actualité aujourd’hui. C’est le cas des maladies mentales, et c’est là que le protagoniste de notre histoire entre en jeu, Kelsey Grammer, plus connu sous le nom du Dr Frasier Crane, un psychiatre avec de petites mais mémorables interventions dans le bar préféré de nombreux fans (avec la permission du Central Perk, bien sûr).

Mais, et si nous vous disions que Grammer n’était pas le premier choix ? Aujourd’hui, son nom et celui de Frasier sont totalement indissociables, mais lorsque la production de Cheers a commencé, les responsables voulaient une autre star pour le rôle ; nous parlons de John Lithgow, que beaucoup connaissent pour ses rôles dans Dexter, Footloose, ou encore Trois Hommes et un bébé, avec une interprétation qui peut être la plus hilarante de sa carrière.

Frasier, un rôle mineur

John Lithgow, qui avait déjà participé à de nombreuses séries et films, n’a pas auditionné pour ce qu’il considérait comme un rôle mineur qui ne correspondait pas à sa réputation d’alors. C’est alors que Grammer a eu sa chance… Mais son audition n’a pas non plus enthousiasmé les producteurs, du moins au début.

Après lui avoir donné une chance, ils ont constaté que son interprétation du snobisme correspondait parfaitement au personnage, devenant l’un des préférés des téléspectateurs. En réalité, à la fin de Cheers, il a eu sa propre série, appelée Frasier, qui est considérée comme l’une des meilleures sitcoms de tous les temps.

Et maintenant, Frasier vient de faire son retour à l’écran avec une suite qui nous transporte plusieurs décennies plus tard après la fin de la série originale, et où nous reviendrons à Boston, laissant donc derrière nous son séjour à Seattle. Nous pouvons déjà voir le premier épisode sur SkyShowtime, où la fantastique comédie précédente est également disponible.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette annonce, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le groupe de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :