La drôle décision de Xiaomi lors du lancement du Redmi 13C et qui a pourtant du sens.

Toujours parmi les meilleures ventes, le Redmi 11C et le Redmi 12C sont des terminaux dits économiques ou d’entrée de gamme. Et comme c’est souvent le cas avec Xiaomi, ils offrent beaucoup plus que ce que leur prix promet ou laisse penser. Aujourd’hui, nous avons découvert son successeur, un Redmi 13C qui connaîtra certainement le même succès que la famille.

Mais curieusement, Xiaomi a pris une décision inattendue avec ce modèle spécifique. Une décision logicielle qui a attiré notre attention. Alors que tout semblait tourner autour de l’ambitieux HyperOS, il s’avère que le vieux MIUI a réussi à trouver sa place sur le Redmi 13C.

Oui à MIUI, non à HyperOS (pour le moment)

Présentés et lancés fin octobre sur le marché chinois, les Xiaomi 14 ne sont pas seulement les fleurons de Xiaomi pour les 12 prochains mois, mais aussi les tout premiers smartphones à être livrés avec HyperOS préinstallé en usine. Cela laisse penser que tous les téléphones mobiles qui sortiront sur le marché à partir de maintenant, qu’ils soient de marque Xiaomi, Redmi ou POCO, seront livrés avec HyperOS préinstallé. Mais il s’avère que le Redmi 13C ne l’a pas.





C’est MIUI, et non HyperOS, le système d’exploitation que vous trouverez lorsque vous allumez le téléphone. Une couche MIUI 14 en plus, basée sur Android 13, ce qui laisse penser que MIUI 15 n’arrivera peut-être pas finalement. Ainsi, le Redmi 13C fonctionnera avec la version la plus récente de MIUI 14, mais que va-t-il se passer avec HyperOS lorsque son déploiement massif commencera ?

Mise à jour HyperOS pour le Redmi 13C en 2024, qu’en pensez-vous ?

Présentée comme l’avenir de l’entreprise et un système d’exploitation qui connectera tout l’écosystème Xiaomi, y compris la Mi Car, HyperOS est la nouvelle couche et devrait donc être préinstallée sur le Redmi 13C, car si quelque chose caractérise HyperOS, c’est sa capacité gigantesque à s’adapter aux plus de 200 types d’appareils différents qui composent cet écosystème.





Curieusement, ce ne sera pas le cas, bien que vu en détail cela ait du sens, car Xiaomi a joué la carte de la sécurité avec sa nouvelle proposition économique de catalogue. Cependant, étant donné que le déploiement mondial massif de HyperOS aura lieu en 2024, et qu’il y a plus de 100 terminaux en attente de la mise à jour depuis des semaines, il est pratiquement certain que le Redmi 13C finira par installer HyperOS.

