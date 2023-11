Le prix le plus bas : 319 euros pour un haut de gamme avec une caméra exceptionnelle et Android 14

Le terminal de Google offre des performances comparables à celles d’autres smartphones de plus de 1000 euros, mais pour un peu plus de 300 euros.

Ce Pixel 7a est fortement recommandé, non seulement en raison de l’offre, mais aussi de tout ce qu’il offre.

Le Single’s Day est désormais une réalité, et depuis 9h ce matin, les offres et les coupons fusent chez AliExpress Store. Si vous souhaitez acheter un téléphone haut de gamme qui durera longtemps, qui est déjà mis à jour vers Android 14 et qui a l’un des meilleurs appareils photo, c’est votre jour de chance.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le Google Pixel 7a pour seulement 509 319 euros sur AliExpress grâce au bon de réduction de 50 euros avec le code AEFR50 ou FR50. Ces codes ne sont valables que jusqu’au matin du 18 novembre. Le Pixel 7a est un terminal qui coûte actuellement 449 euros chez MediaMarkt, donc l’offre d’AliExpress est extrêmement attrayante.

Achetez le Pixel 7a au prix le plus bas jamais vu pendant une durée limitée

Le Pixel 7a est un smartphone haut de gamme disponibles pour seulement 319 euros. Il est haut de gamme en termes de matériel, d’appareil photo et de construction. En commençant par ce dernier, nous avons un corps de 9 mm d’épaisseur et un poids de 193 grammes construit en alliage d’aluminium avec une résistance IP67.

Il dispose d’un écran Oled de 6,1″ seulement avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il possède la fonction « always on », est résistant aux rayures et dispose d’un lecteur d’empreintes intégré. C’est un écran très agréable à regarder avec un verre incurvé qui lui donne un charme supplémentaire.

Le Google Tensor 2 est le processeur responsable de cette performance spectaculaire dans toutes les situations. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la puce graphique ARM Mali-G710. Ensemble, ils atteignent près de 800 000 points dans le test de performance Antutu.

L’un des points forts de ce Pixel 7a est son appareil photo. À l’arrière, il dispose d’un double appareil photo avec stabilisateur optique, capteur Sony IMX787 de 64 MP f/1.89, et un grand angle Sony de 13 MP. À l’avant, un objectif de 13 MP qui prend de très bonnes photos en mode portrait. Dans le test DxOMark, il a obtenu 133 points, se classant ainsi comme le meilleur appareil photo du marché dans cette gamme de prix.

Il est équipé d’une batterie de 4385 mAh capable de nous offrir une autonomie d’un jour et demi, voire deux jours. Sa charge filaire est de 20 W, et nous pouvons également profiter de la charge sans fil rapide de 18 W et de la charge inversée. Enfin, en termes de connectivité, il s’agit d’un terminal complet haut de gamme : 5G, NFC, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM.

