Ils prouvent que le Sphinx d’Égypte n’a pas été créé par des humains : ce n’est pas ce que tu imagines

La intelligence des Égyptiens surprend à nouveau les experts.

Il s’agit de l’une des œuvres les plus monumentales de l’ensemble de Gizeh

La technologie utilisée par les Égyptiens pour leurs œuvres royales et religieuses était énorme et très bien pensée. Pendant des siècles, ils ont perfectionné leurs techniques, ce que nous pouvons voir parfaitement dans le processus de plusieurs siècles qui a abouti à la construction des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. D’abord, des pyramides à degrés ont été construites, puis d’autres de formes diverses jusqu’à ce que la perfection soit atteinte dans ces dernières, construites au XXVIe siècle avant J.C.. Il est frappant de penser que de nombreuses personnes essaient de voler le mérite aux ingénieurs égyptiens experts qui ont réussi à réaliser quelque chose d’incroyable avec des ressources qui laissaient peu de place à l’imagination. C’est pourquoi affirmer que les grandes œuvres publiques du passé – et, surtout, curieusement, celles des peuples non européens – n’ont pas été construites par eux, mais par des extraterrestres ou des êtres surnaturels, fait souvent partie d’un racisme bien intériorisé.

C’est pourquoi, quand une équipe de mathématiciens a affirmé que le Sphinx de Gizeh n’avait pas été créé par des humains, toutes les alarmes ont été déclenchées. Cependant, cela s’est révélé être un retournement de situation aussi intéressant qu’inattendu et qui démontre une fois de plus que l’expertise égyptienne consistait non seulement à pallier le manque de ressources par une ingéniosité mais aussi à concevoir et réaliser les projets de manière harmonieuse avec leur environnement.

Après tout, les peuples de l’Antiquité ont façonné notre monde de manière surprenante. Certains des paysages fantastiques les plus beaux de notre pays ont été façonnés par les anciens habitants de ces régions. Parfois, ils parviennent même à défier notre capacité à produire des objets que nous pensions réservés au XXIe siècle.

Le sphinx n’a pas été créé par des humains

Un groupe de mathématiciens de l’Université de New York a publié un article dans lequel il a pu éclaircir l’origine d’un des monuments les plus célèbres de tous les temps pour prouver que le sphinx de Gizeh n’a pas été sculpté par des êtres humains.

En utilisant des simulations complexes par intelligence artificielle, ils ont déterminé que le Grand Sphinx de Gizeh a réellement été sculpté par le vent du désert. Quelque chose que certains experts, comme Farouk El-Baz, un Égyptien américain qui a travaillé avec la NASA dans l’exploration lunaire et qui a également émis des théories sur la formation du Grand Sphinx, avaient déjà affirmé par le passé. Surtout, lorsqu’il l’a étudié dans les années 80.

En conséquence, il semble qu’ils aient découvert que les Égyptiens ont simplement taillé les pattes et le visage dans la pierre, ainsi que d’autres détails qui ont servi à donner réalisme à l’œuvre. Ainsi, ils n’avaient vraiment pas à se soucier de lui donner la forme qu’il a, car le vent l’avait déjà fait de son côté, favorisant la réalisation de leur objectif. Cela met en évidence une gestion du travail très intelligente.

Les scientifiques ont créé des modèles de yardangs, des formations de terre compactée façonnées par le vent du désert, et ont réalisé des simulations pour voir si cette forme pouvait être donnée au sphinx. Le résultat a été un succès complet. Cependant, les historiens et les archéologues s’opposent à cette théorie. Selon la CNN, Salima Ikram estime que les simulations sont mal faites car le sphinx n’est pas en terre compactée, mais en calcaire, il est donc impossible de penser que l’érosion naturelle aurait le même effet sur un matériau que sur l’autre.

Pour Ikram, l’élément humain était essentiel au développement de ce travail, ce qui soulève une divergence d’opinions.

