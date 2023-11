Les drones ne font pas le poids face aux aigles : cette vidéo en est la preuve

La nature se défend contre l’invasion des drones : cet aigle a réussi à capturer un drone en plein vol

Ce drone a fait face à un aigle et le résultat a été désastreux, mais pour le véhicule aérien.

La rivalité entre la technologie et la nature n’est pas nouvelle. Les premières inventions de l’humanité étaient destinées à modifier complètement l’environnement pour l’adapter à ses besoins. L’évolution a permis de changer la planète, mais a également créé une déséquilibre dans l’écosystème et parfois, les animaux doivent répondre aux inventions de l’homme, comme dans le cas de l’aigle et du drone.

Ce n’est pas la première fois que la nature prend le dessus sur la technologie, mais cette vidéo est si spectaculaire qu’il est impossible de ne pas l’admirer. L’utilisateur ‘atom1022’ a publié sur le subreddit /Drones une vidéo des dernières images capturées par son drone avant qu’un aigle ne le capture et ne le fasse disparaître complètement de vue pour toujours.

Cet aigle a démontré que la technologie des drones est encore loin derrière la nature

La vidéo capturée près du parc national Capitol Reef dans l’Utah, aux États-Unis, dure une minute et demie. Pendant ce temps, on peut voir les différentes formations rocheuses d’une chaîne de montagnes particulièrement impressionnantes par le paysage qu’elles forment.

Tout semble se passer correctement jusqu’à la quarante-cinquième seconde, lorsque l’oiseau de proie s’abat sur le drone, le saisissant par le dessus et le traitant comme une proie ordinaire. Le drone n’a aucune chance et l’aigle n’a pas l’intention de lâcher cet engin.

Les quelques secondes restantes qui complètent la minute et demie de la vidéo montrent le voyage de l’oiseau de proie avec sa nouvelle prise. La capture ne fournira aucune valeur nutritionnelle, mais elle a réussi l’exploit de capturer un drone en plein vol sans aucun problème.

L’utilisateur qui a publié la vidéo sur Reddit a donné une mise à jour sur ce qui s’est passé, indiquant que DJI avait considéré cette situation comme une « Flyaway » et qu’il allait recevoir un remplacement pour le drone qui remplacera l’équipement qui fait désormais partie du nid de l’aigle.

Logiquement, l’utilisateur a reçu un remplacement car il a souscrit à DJI Care Refresh, qui est un système de protection intégrale pour les drones de l’entreprise. Cependant, il n’existe pas encore de couverture pour les attaques des oiseaux de proie sur les drones et il est possible qu’il n’y en ait jamais car il s’agirait de quelque chose de trop spécifique.

