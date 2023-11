L’IA mettra-t-elle fin aux livres? Un expert en technologie répond

IA éliminerait les livres imprimés, selon cet expert en technologie qui a proposé une nouvelle forme de lecture

Cet expert en technologie affirme que les livres imprimés ont leurs jours comptés et présente un nouveau format de lecture soutenu par l’IA.

L’IA est la technologie à la mode. Ces derniers mois, presque toutes les entreprises ont décidé de parier sur l’Intelligence Artificielle d’une manière ou d’une autre. La menace que représente l’automatisation grâce à l’IA est énorme dans différents secteurs, mais il y en a un auquel personne n’a pensé, celui des livres.

Le format connu sous le nom de livre a subi d’innombrables changements et, heureusement, a survécu à tous. En réalité, les livres électroniques comme le Kindle étaient la plus grande menace pour les livres en papier et, malgré cela, ils coexistent sans trop de problèmes. En gardant tout cela à l’esprit, pourquoi l’IA serait-elle un problème pour les livres?

Les jours des livres sont comptés et l’IA en est responsable selon un expert en technologie

Peter Wang, inventeur de PyScript, fondateur et PDG de la plateforme Anaconda en open source de Python, a déclaré que les livres ont leurs jours comptés. L’IA sera la clé de l’élimination de ce format aussi archaïque que la vie elle-même.

L’affirmation qu’il a lancée sans aucune réserve sur X, anciennement Twitter, a suscité un énorme débat. Peter Wang indique que l’avenir de la lecture se concentrera sur la consommation de contenus informatifs soutenus par l’IA pour que les utilisateurs puissent interagir librement.

Je pense que nous cesserons de publier des livres, mais publierons plutôt des « thunks », qui sont des pépites de pensée pouvant interagir de manière dynamique et multimédia avec le « lecteur ». Il peut toujours y avoir un mode de lecture passive « linéaire » classique, mais cela peut être généré automatiquement en fonction du destinataire… https://t.co/BEGcVrKUK6 — Peter Wang ???? (@pwang) 21 octobre 2023

Il les a appelés « thunks », faisant référence aux « pépites de pensée ». Ce type de contenu serait dynamique, interactif et combinerait différents médias, s’éloignant ainsi complètement du texte plat qui compose les livres.

La vision de Peter Wang sur l’avenir des livres se concentre avant tout sur la consommation. L’information en tant qu’élément et non en tant que moyen. Les fragments de pensée avec lesquels le lecteur peut interagir existent déjà, ils sont les idées exprimées dans les livres.

Pour le moment, les livres sont en sécurité. L’idée exposée par Peter Wang représenterait un changement de paradigme si radical qu’elle n’a pas d’avenir dans la lecture. Il est possible qu’à un moment donné, les « thunks » existent, mais il est clair qu’ils ne seront pas pour tout le monde.



