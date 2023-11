Prix fou : smartphone avec 12 Go de RAM, 150W de charge et seulement 250 euros

Si vous voulez un smartphone pour longtemps et l’une des meilleures charges du moment, voici votre offre.

Ce realme GT Neo 3 avec 256 Go de mémoire peut être à vous avec un coupon de réduction historique.

C’est le moment d’acheter un smartphone haut de gamme moins cher que jamais. Le modèle le plus haut de gamme du realme GT Neo 3 vient de chuter à 250 euros sur AliExpress Store. En même temps, ce téléphone coûte 495 euros sur Amazon. Les différences de prix sont écrasantes et l’offre est difficilement refusable. Vous pourrez choisir entre le modèle de couleur blanche et bleu électrique.

Le téléphone de realme est l’un de ces téléphones peu connus mais une fois que vous l’avez en main et que vous l’utilisez, vous réalisez sa grande valeur. Cette offre exceptionnelle d’AliExpress est grâce au Singles’ Day (11 novembre) qui commence aujourd’hui et dont les coupons seront disponibles jusqu’au 17 et 18 novembre prochains.

realme GT Neo 3 (12/256 Go + 150 W)

Obtenez le téléphone le plus attrayant du Singles’ Day pour 250 euros

Ce téléphone de realme est disponible en 3 configurations : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Et celui qui a un prix attractif est le plus haut de gamme de tous. De plus, ce modèle est équipé d’une charge rapide de 150 W pour sa batterie de 5000 mAh. On peut donc dire qu’il s’agit de l’un des téléphones realme avec la meilleure batterie du marché.

C’est un téléphone de grande taille avec une épaisseur de seulement 8,2 mm et un poids de 188 grammes. Son corps est en polycarbonate de haute résistance. À l’avant, on trouve un bel écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ avec 120 Hz de rafraîchissement et une luminosité maximale de 1000 nits. Le verre est protégé par Gorilla Glass 5 et le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran.

C’est un téléphone très puissant avec des performances impressionnantes, atteignant près de 850 000 points au test d’Antutu. Il intègre un processeur Dimensity 8100 Ultra avec 12 Go de RAM LPDDR5 et une mémoire interne de 256 Go UFS 3.1. Il fonctionne actuellement sous Android 13, mais sera bientôt mis à jour officiellement vers Android 14.

En ce qui concerne son système de caméras, il est assez bon. À l’arrière, il dispose d’une triple caméra avec un stabilisateur optique d’image composée d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, d’un objectif grand-angle Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde sans aucun problème. Et en tant que caméra selfie, son objectif Samsung de 16 MP fait un travail remarquable.

realme GT Neo 3 (12/256 Go + 150 W)

Comme nous savons qu’un téléphone doit avoir toutes sortes de systèmes de connectivité, ce realme GT Neo 3 les a tous (ou presque). Il prend en charge les réseaux 5G, le NFC pour les paiements sans contact, le Bluetooth 5.3 à faible consommation, le WiFi 6 pour une connexion Internet très rapide et stable, la possibilité d’utiliser deux cartes SIM et la puce GPS pour ne pas se perdre.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :