Qu’est-ce que Zepp Life et en quoi cette différencie-t-elle de Mi Fit

Certains modèles de la Mi Band peuvent être synchronisés avec les deux applications.

Mi Fit était l’application utilisée pour la plupart des dispositifs vestimentaires et de santé de Xiaomi. Cependant, elle a maintenant été remplacée par Zepp Life, ce qui peut créer une certaine confusion parmi les utilisateurs. Et les choses se compliquent encore lorsque beaucoup découvrent qu’il existe une autre application appelée Mi Fitness. Quelles sont les différences entre toutes ces applications et laquelle devriez-vous utiliser?

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les différences entre Zepp Life et Mi Fit. Je vais également vous montrer pourquoi il existe maintenant une troisième application appelée Mi Fitness et, en fonction de votre appareil, laquelle de ces applications vous devriez utiliser. Dissipez tous vos doutes en restant jusqu’à la fin.

Zepp Life est la successeur de Mi Fit

Il existe de nombreuses applications pour la Mi Band et autres appareils Xiaomi que nous vous recommandons. Cependant, il est clair que celle que vous devriez utiliser principalement est celle fournie par le fabricant. Quelle est celle-ci actuellement?

Auparavant, les bracelets intelligents de Xiaomi étaient contrôlés avec Mi Fit. C’était également le cas pour les balances fabriquées par la marque chinoise, des produits très intéressants pour maintenir son poids sous contrôle.

Et maintenant, avec quelle application doivent-ils être configurés? Eh bien, cela fait un certain temps que la marque Mi Fit a cessé d’exister. Xiaomi l’a fait disparaître au profit de Zepp Life. En essence, il s’agit de la même application, mais avec un nouveau nom et un nouveau logo.

Mais parlons-nous vraiment de la même application? Pour savoir dans quelle mesure une application a changé, il est intéressant de consulter son historique des versions sur Google Play. Si vous visitez la fiche de Zepp Life, vous verrez que l’URL affiche le nom suivant:

Si nous consultons l’URL sur Internet Archive, dans une capture d’écran de l’année 2022, nous voyons qu’elle correspond à Mi Fit.

De plus, les captures d’écran qui apparaissent sur la fiche Google Play sont très similaires à celles de Zepp Life, donc il n’y a pas eu de changement notable lors du changement de nom.

Mi Fitness est la successeur de Xiaomi Wear

D’accord, maintenant vous savez que Zepp Life est simplement le nouveau nom de Mi Fit. Alors, pourquoi y a-t-il une application appelée Mi Fitness? Comme indiqué dans le titre de la fiche Google Play, c’est la successeur de Xiaomi Wear. Nous le voyons également clairement dans l’URL, où le nom du package affiché est le suivant:

Le fait qu’il y ait deux applications compatibles avec les appareils Xiaomi, vous permettant, entre autres choses, de réinitialiser un Mi Band ou de consulter les informations de santé, génère de la confusion parmi les utilisateurs. Alors, laquelle devriez-vous utiliser avec vos appareils?

Quels appareils sont compatibles avec chaque application?

Un point important lors du choix entre Zepp Life (anciennement Mi Fit) ou Mi Fitness (anciennement Xiaomi Wear) est le nombre d’appareils compatibles. Si vous optez pour Zepp Life, vous pourrez lier les appareils suivants:

Xiaomi Mi Band, à l’exception de la Smart Band 7 Pro.

Xiaomi Mi Body

Mi Body Composition Scales

Toutes les Amazfit Band

Amazfit Verge Lite

Amazfit Bip 2

Amazfit Bip and Bip Lite

En revanche, la compatibilité avec les appareils de Mi Fitness est la suivante:

Xiaomi Smart Band 6

Xiaomi Smart Band 5

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch Color 2

Xiaomi Mi Watch Color

Xiaomi Mi Watch Color Sport

Redmi Watch 2

Redmi Watch

Redmi Band

De nouveaux appareils peuvent être ajoutés ou certains peuvent fonctionner avec les deux applications. Dans ce dernier cas, vous avez la liberté de choisir l’application que vous préférez.

D’autre part, pour vérifier la compatibilité réelle, je vous recommande de télécharger les deux applications depuis la boutique et de consulter les listes d’appareils qu’elles incluent. Ainsi, vous pourrez savoir si votre bracelet ou montre peut être lié à l’une ou aux deux applications.

Différences notables entre Mi Fitness et Zepp Life

Même lorsque vous pouvez lier votre appareil aux deux applications de Xiaomi, vous pouvez avoir des doutes sur laquelle choisir, notamment si vous recherchez des fonctionnalités spécifiques.

Il est important de mentionner que Mi Fitness est l’application à utiliser avec les montres avancées, telles que celles qui incluent l’assistant Alexa ou la réponse aux notifications. En revanche, Zepp Life est une application destinée aux bracelets et montres offrant moins de fonctionnalités intelligentes.

Quoi qu’il en soit, voici certaines de leurs différences les plus notables:

Interface . La plupart des utilisateurs conviennent que l’interface de Mi Fitness est beaucoup plus agréable. En revanche, Zepp Life hérite de la plupart des éléments de Mi Fit et semble donc un peu plus ancienne.

. La plupart des utilisateurs conviennent que l’interface de Mi Fitness est beaucoup plus agréable. En revanche, Zepp Life hérite de la plupart des éléments de Mi Fit et semble donc un peu plus ancienne. Fonctionnalités . Il y a des différences entre les fonctionnalités disponibles dans chaque application. Par exemple, Zepp Life peut se synchroniser avec Strava, tandis que Mi Fitness se synchronise avec Google Fit.

. Il y a des différences entre les fonctionnalités disponibles dans chaque application. Par exemple, Zepp Life peut se synchroniser avec Strava, tandis que Mi Fitness se synchronise avec Google Fit. Performances . Je ne suis utilisateur d’aucune des deux applications, mais en consultant Reddit et d’autres forums, la plupart s’accordent à dire que Zepp Life fonctionne mieux en termes de performances. Cependant, aucune des deux applications n’est la meilleure à cet égard.

. Je ne suis utilisateur d’aucune des deux applications, mais en consultant Reddit et d’autres forums, la plupart s’accordent à dire que Zepp Life fonctionne mieux en termes de performances. Cependant, aucune des deux applications n’est la meilleure à cet égard. Erreurs. Une autre question concerne l’existence d’erreurs notables dans ces applications respectives. Encore une fois, en consultant des forums où les utilisateurs expriment leur opinion personnelle, il est clair que Zepp Life est un outil plus mature avec moins de bugs. De son côté, Mi Fitness semble avoir des problèmes de synchronisation des données de santé avec des services externes.

