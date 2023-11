Bon, pas cher et de Xiaomi : pour seulement 117 euros, il n’y a pas de meilleur achat que celui-ci

Vous n’avez pas besoin de vider votre compte bancaire pour vous procurer un bon smartphone qui fonctionne bien au quotidien.

C’est l’un des meilleurs Xiaomi pas cher et il est disponible à un prix très abordable sur Amazon. Vous avez l’opportunité de ramener chez vous le Redmi 10 2022 pour seulement 117 euros dans sa version la plus puissante, accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. De plus, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Nous avons affaire à un smartphone qui est sorti il y a peu de temps au prix de 199 euros, vous avez donc l’opportunité d’économiser un bon pourcentage. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne, c’est simple mais vous n’aurez rien à craindre.

Un prix formidable et exactement ce dont vous avez besoin

Nous parlons d’un smartphone Xiaomi bien conçu, simple mais avec un corps aux bords arrondis qui est très agréable. Il intègre un écran de 6,5 pouces, avec une technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Je suis toujours surpris de trouver ces caractéristiques pour moins de 120 euros, c’est tout simplement génial.

Et qu’en est-il des performances ? Eh bien, en réalité, ce Redmi se débrouille très bien, le Helio G96 fabriqué par MediaTek s’occupe de tout. Ces applications que vous utilisez au quotidien fonctionneront sans difficulté, cette puce est une assurance vie dont vous n’aurez pas à vous soucier.

À l’arrière de notre protagoniste, un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et une caméra pour le mode portrait. Vous ne manquerez de rien, vous pourrez prendre de bonnes photos où que vous alliez.

Vous n’avez même pas besoin de dépenser 200 euros pour avoir un bon smartphone dans votre poche. Ce Redmi 10 2022 a exactement ce dont de nombreux utilisateurs ont besoin, si vous êtes de ceux qui cherchent à économiser de l’argent et ne veulent pas se compliquer la vie, c’est une excellente option. Nous ne savons pas pendant combien de temps il sera disponible pour 117 euros, gardez cela à l’esprit.

