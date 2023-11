Ce n’est pas une blague : ce Motorola à 249 euros possède 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire et puce Qualcomm

Le téléphone portable Motorola avec un design emblématique et d’excellente qualité baisse pour la première fois en dessous de 250 euros sur Amazon.

Chute de prix importante pour ce téléphone portable Motorola en couleur rouge, l’un des plus beaux du marché // Image: Urban Techno.

Le lancement continu de téléphones portables sur le marché fait qu’il est très difficile d’être surpris par le design d’un smartphone. Cependant, le Motorola moto g84 a réussi à nous charmer en offrant un design emblématique peu commun dans la gamme moyenne. Nous vous en parlons car ce moto g84 atteint son prix minimum historique en ce moment même, vous pouvez l’acheter pour seulement 249 euros sur Amazon dans le magnifique modèle en couleur rouge.

Ce téléphone portable de milieu de gamme, qui n’est pas sur le marché depuis longtemps, a un prix de vente recommandé de 299 euros. Amazon vous propose l’option de l’acheter pour 50 euros de moins, vous le prenez ainsi au prix le plus bas qu’il ait jamais atteint jusqu’à présent. Il est également disponible chez MediaMarkt pour 249 euros, qui vous offre la possibilité de le récupérer dans l’un de ses stores. Si vous préférez l’acheter chez PcComponentes ou chez Ebay, vous le trouverez plus cher là-bas.

Ce Motorola moto g84 est un excellent achat maintenant qu’il passe en dessous de 250 euros. En plus de son magnifique design, il a un écran OLED de grande qualité et de bonnes performances, ainsi qu’une RAM de 12 Go pas courante dans cette tranche de prix. Avec ses appareils photo, vous pourrez prendre de bonnes photos et l’autonomie est tout simplement excellente, elle peut même dépasser les 2 jours d’utilisation. Si vous devez renouveler votre téléphone portable, ne réfléchissez pas et profitez de cette excellente opportunité.

Motorola moto g84

Un excellent milieu de gamme au prix minimum historique

L’aspect le plus frappant de ce Motorola moto g84 est celui que nous voyons en premier lieu, l’esthétique. Il a un design qui séduit dès le premier regard grâce à sa couleur rouge attrayante et à son dos en cuir vegan qui lui donne une sensation premium. De plus, ce moto g84 se distingue par son confort d’utilisation, avec une épaisseur fine de 7,6 millimètres et un poids de seulement 166,8 grammes, il semble léger comme une plume.

De très bonne qualité est également son écran OLED, avec lequel vous aurez une excellente expérience en visualisant tout contenu. Il a une taille de 6,55 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, des données qui confirment sa qualité dans la pratique. Les images qu’il affiche se caractérisent par leur grande netteté, leurs couleurs vives et leur fluidité extrême. De plus, bien qu’il coûte moins de 250 euros, c’est un téléphone portable qui dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, comme les modèles les plus chers.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur de celui-ci est le Qualcomm Snapdragon 695, essentiel pour l’expérience pour diverses raisons. La première est qu’il offre des performances fantastiques au quotidien pour discuter, jouer, naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos. La deuxième est qu’il prend en charge la connectivité 5G, vous avez donc ici l’un des téléphones portables Motorola compatibles avec la 5G. Ce processeur est également accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Ce Motorola moto g84 brille également en termes d’autonomie, c’est l’un des téléphones portables qui offre les meilleures performances dans ce domaine. Gardez à l’esprit que sa batterie de 5 000 mAh atteint facilement les 2 journées d’utilisation, elle peut même atteindre une troisième si vous n’êtes pas très exigeant. Ce sont des chiffres très spéciaux que vous devez prendre en compte si vous n’aimez pas dépendre beaucoup du chargeur. De plus, grâce à la charge de 33W, elle atteint 100% en un peu plus d’1 heure.

Motorola moto g84

Vous pourrez également utiliser ce téléphone pour prendre des photos de qualité, notamment avec son appareil photo arrière de 50 mégapixels. L’expérience est complétée par un système d’exploitation Android 13 très propre. Le moto g84 dispose de très peu d’ajouts du fabricant en termes de logiciel, ce qui est -presque- toujours apprécié.

En résumé, ce Motorola moto g84 est l’un des choix sûrs dans la gamme moyenne, surtout si vous voulez dépenser peu d’argent. Il vous offrira une expérience de très bon niveau et en plus, vous l’obtenez au prix le plus bas de son histoire. Rappelez-vous qu’il est maintenant à 249 euros sur Amazon et chez MediaMarkt.

