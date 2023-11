Xiaomi casse le prix de son nouveau haut de gamme pas cher : à toi pour 160 euros de moins pour une durée limitée

Il s’agit de l’achat parfait car il dispose d’un écran de premier ordre, d’un processeur puissant, de caméras de haute qualité et de 5 ans de mises à jour à venir.

Vous pouvez acheter cette puissante Xiaomi en promotion dans la couleur de votre choix, comme cette belle couleur verte prairie.

Il s’est écoulé un peu plus d’un mois depuis le lancement du Xiaomi 13T, le nouveau haut de gamme pas cher de la marque, mais vous pouvez déjà l’acheter avec une énorme réduction. Cette offre vient de la boutique Xiaomi elle-même, qui vous permet d’acheter ce Xiaomi 13T à un prix imbattable par rapport aux autres stores. Il est initialement vendu à 659,99 euros, mais il chute à 499,99 euros sur le site de Xiaomi dans la couleur de votre choix.

Pour moins de 500 euros, vous pouvez acheter un smartphone qui offre une expérience proche du haut de gamme premium dans de nombreuses occasions. Il dispose d’un processeur puissant, d’un écran de premier ordre et de caméras impressionnantes par leur qualité et leur polyvalence. L’autonomie est également bonne et il bénéficie en plus de 5 ans de mises à jour garanties. En définitive, c’est un achat parfait pour profiter de la meilleure qualité sans dépenser beaucoup d’argent.

Ce Xiaomi 13T est proposé à 499,99 euros pendant ce samedi et ce dimanche, profitez de l’occasion avant la fin de l’offre. Il est également disponible à un très bon prix sur PcComponentes, où il est aux alentours de 510 euros, tandis que sur Amazon, il dépasse légèrement les 520 euros. Comme vous pouvez le constater, aucun autre store ne propose le même prix que le site de Xiaomi pour cette bête.

Xiaomi 13T

Achetez le nouveau Xiaomi 13T pour 160 euros de moins

Le Xiaomi 13T n’a jamais été aussi pas cher, c’est pourquoi nous vous recommandons de profiter des 160 euros de réduction qu’il bénéficie actuellement. Et cela parce qu’il offre une qualité dans tous ses aspects. Le premier d’entre eux est celui des performances, avec un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra qui déborde de puissance et peut exécuter n’importe quelle application avec une grande facilité. L’expérience avec le Xiaomi 13T est donc fantastique, même en jouant aux jeux les plus exigeants.

Tout ce que vous ferez sera vu avec une qualité exceptionnelle sur le grand écran AMOLED de 6,67 pouces qui occupe tout l’avant. Il a une résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. Tout cela se traduit par des images spectaculaires, parmi les meilleures du marché, d’où l’intérêt de ce Xiaomi 13T pour moins de 500 euros.

Sa qualité se reflète également dans le système de caméras, polyvalent et très avancé. À l’arrière, il dispose d’une lentille principale de 50 MP, d’un téléobjectif de 50 MP qui séduit et d’un grand angle de 12 MP, tandis qu’à l’avant, il est équipé d’une caméra de 20 MP. Gardez à l’esprit que ce Xiaomi 13T prend de très bonnes photos et enregistre des vidéos en 4K avec stabilisateur d’image optique.

L’expérience exceptionnelle offerte par ce téléphone se poursuit au niveau de l’autonomie. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh avec laquelle vous n’aurez aucun mal à arriver en fin de journée avec encore de l’énergie, environ 30-40%. De plus, étant compatible avec une charge rapide de 67W, vous aurez besoin d’un peu plus d’une demi-heure pour une charge complète. Le chargeur et la coque de protection sont inclus dans la boîte, ce qui est appréciable.

Xiaomi 13T

Attendez, il y a plus. En achetant le Xiaomi 13T, vous optez pour un téléphone qui bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité à venir. Vous avez donc la certitude qu’il sera mis à jour pendant très longtemps. Il y a d’autres détails clés, comme une excellente qualité de construction d’un corps en aluminium et verre, ainsi qu’un excellent lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

En résumé, ce Xiaomi 13T offre une expérience fantastique, vous apprécierez au quotidien sa grande qualité. Vous savez déjà qu’il bénéficie maintenant du prix le plus bas de son histoire sur la boutique Xiaomi, où vous pouvez l’acheter pour seulement 499,99 euros ce week-end. De plus, vous savez qu’il est généralement vendu à un très bon prix sur PcComponentes.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

