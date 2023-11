11 du 11 d’AliExpress : les meilleures affaires de l’année sont celles-ci

Le 11 novembre d’AliExpress est déjà là : voici les meilleures affaires technologiques.

C’est le moment d’acheter sur AliExpress : ils se mettent à fond !

Le 11 novembre d’AliExpress est déjà une réalité. À partir d’aujourd’hui et seulement pendant quelques jours, vous pourrez acheter des milliers de produits au meilleur prix de l’année, dépassant dans de nombreux cas ce que nous verrons lors du Black Friday de la semaine prochaine.

Pour que cela soit clair : c’est le meilleur moment de l’année pour acheter sur AliExpress, c’est leur grand jour. Connu également sous le nom de Jour des Célibataires, ce 11 novembre est déjà depuis une décennie le jour le plus important de l’année pour les amateurs d’affaires. Et ceux qui connaissent les bonnes affaires savent que les meilleures baisses de prix arrivent le 11 novembre et arrivent, sans surprise, avec AliExpress.

Bien que nous vous recommandions toujours de consulter le site e-commerce et de parcourir par vous-même pour trouver les meilleures affaires, nous allons vous faciliter un peu les choses en sélectionnant celles qui, à notre avis, sont les meilleures offres technologiques du jour.

Vous trouverez des appareils de toutes sortes avec des réductions de plus de 50% et la livraison gratuite incluse, alors… allons-y pour ces bonnes affaires ! (Attention : n’oubliez pas d’entrer les codes de réduction que vous trouverez avec chaque produit).

Les meilleures offres technologiques d’AliExpress pour le 11 novembre

Roborock Q7 Max+. Nous commençons avec un robot aspirateur de la marque à la mode : Roborock. Il est réduit de près de 50% et comprend la base de vidage, un bonus impossible à trouver à moins de 400 euros. Nous l’avons testé et nous pouvons confirmer que c’est un super achat.

Roborock Q7 Max+

iScooter i9max. Un scooter électrique avec une bonne autonomie pour seulement 250 euros ? Dit et fait. Il est plus puissant que les modèles habituels de Xiaomi et à ce prix… c’est un cadeau.

iScooter i9max

Amazfit GTR 3 Pro. En ce qui concerne les montres intelligentes, ce modèle haut de gamme d’Amazfit est l’un des meilleurs. Il a une autonomie de deux semaines, un GPS intégré, prend en charge les appels, propose 150 modes sportifs et… une réduction exacte de 50%.

Amazfit GTR 3 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 4G (4 + 128 Go). Un autre appareil dont le prix a été réduit exactement de moitié est le Redmi Note 12 4G, un téléphone bon, beau et pas cher qui ne coûte que (attention) un peu plus de 100 euros. Si vous cherchez un téléphone à offrir, c’est une option à prendre en compte.

Xiaomi Redmi Note 12 4G (4 + 128 Go)

OPPO Pad Air (4 + 64 Go). Faites attention, car ici nous avons une réduction de 60% sur un produit qui est encore très récent sur le marché. En ce qui concerne les tablettes abordables (moins de 150 euros), nous vous assurons qu’il n’y a rien de mieux.

OPPO Pad Air (4 + 64 Go)

Xiaomi Pad 6 (8 + 256 Go). Si vous avez un budget plus élevé pour votre tablette Android, vous ne pouvez pas ignorer le prix de 279 euros de la Xiaomi Pad 6, sans aucun doute l’une des tablettes les plus complètes de cette année.

Xiaomi Pad 6 (8 + 256 Go)

Google Pixel 7a (8 + 128 Go). En revenant au domaine des téléphones, vous pouvez obtenir le Pixel 7a pour seulement 300 petits euros. C’est une offre qui, dès maintenant, va certainement s’envoler, alors dépêchez-vous.

Google Pixel 7a (8 + 128 Go)

Google Pixel 6a (6 + 128 Go)

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (8 + 256 Go). Encore une fois, une réduction de plus de 50%. La version la plus avancée du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est disponible pour moins de 200 euros, un prix très attractif, surtout si l’on considère qu’il a été lancé à 449 euros.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (8 + 256 Go)

OnePlus Nord 3 (16 + 256 Go). Il n’est parmi nous que depuis quelques mois, mais il bénéficie déjà d’une réduction de près de 200 euros. Une bête avec 16 Go de RAM qui aura beaucoup à dire ce 11 novembre.

OnePlus Nord 3 (16 + 256 Go)

OnePlus 10T (8 + 128 Go). Très intéressant également, le OnePlus 10T, un téléphone haut de gamme de renom, est en baisse à un ridicule 319 euros. Si l’on considère que son prix de lancement (il y a un peu plus d’un an) était de 709 euros, nous sommes devant l’une des meilleures affaires du jour.

OnePlus 10T (8 + 128 Go)

Teclast F7 Plus. Il ne coûte que 150 euros et c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables abordables disponibles actuellement. Il est livré avec un SSD de 256 Go et est parfait pour les étudiants. Il ne fait pas de miracles, mais il est plus que suffisant pour une utilisation quotidienne de la bureautique.

Teclast F7 Plus

Xiaomi Smart Band 8. Obtenez la version européenne de la Xiaomi Smart Band 8 pour 10 euros de moins. Cela peut sembler peu, mais pensez que c’est vient juste de sortir. Vous pouvez utiliser des codes de réduction ou simplement profiter du bonus de bienvenue d’AliExpress (inscrivez-vous avec une nouvelle adresse e-mail et c’est prêt).

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Mi Portable Air Compressor 1S. Indispensable pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques, le gonfleur « magique » de Xiaomi est à son prix le plus bas à ce jour. C’est également un excellent achat à garder dans la boîte à gants de la voiture.

Xiaomi Mi Portable Air Compressor 1S

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :