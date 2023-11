Google vise et tire : le Pixel 8 entre directement dans le top 10 de DxOMark

Il n’est pas le téléphone le plus ‘Pro’ ni le plus ‘Ultra’ du marché, mais le Google Pixel 8 a trouvé une place dans le ‘top 10’ des téléphones avec la meilleure caméra selon DxOMark.

DxOMark confirme les excellents résultats photographiques du Google Pixel 8.

Le grand travail de Google avec ses téléphones Pixel se poursuit, et ce n’est pas surprenant, du moins du point de vue photographique, où le géant de Mountain View ne cherche pas à se vanter, même si en réalité, son traitement d’image fait une grande différence. Une fois de plus, cela se manifeste avec les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, que nous avons pu analyser ici sur Netcost-security.fr avec des impressions très positives, maintenant corroborées par les experts de DxOMark.

Et oui, si le Pixel 8 Pro s’était déjà classé au quatrième rang mondial avec 153 points (3 points de moins que le Huawei P60 Pro et 1 point de moins que l’Apple iPhone 15 Pro), maintenant c’est le Pixel 8 qui surprend en entrant dans le top ten de la célèbre entreprise française spécialisée dans les tests et analyses de caméras.

Plus précisément, le Pixel 8 a obtenu 148 points pour se classer neuvième au niveau mondial, en plus d’être le premier dans sa gamme de prix autour de 800 euros/dollars, et se permettant le luxe de dépasser largement des dispositifs très puissants tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra, le vivo X90 Pro+ ou le Xiaomi 13 Ultra.

Et il le fait, comme nous l’avons mentionné, sans fanfaronnade excessive, car la caméra du Pixel 8 n’est de loin pas la plus avancée en termes de matériel, bien que le papier et les listes de spécifications brutes ne nous permettent pas toujours d’apprécier les résultats au quotidien d’un système photographique comme celui de Google, qui utilise l’un des meilleurs traitements postérieurs de toute l’industrie.

Nous savons que vous aimez beaucoup les fiches techniques, alors voici tous les composants photographiques utilisés par Google :

Caméra principale : 50 MP (grand angle) f/1.7, capteur de 1/1.31″, 1,2 µm, mise au point automatique PDAF à double pixel + laser, stabilisation OIS 12 MP (ultra grand angle) f/2.2, capteur de 1/2.9″, 1,25 µm, mise au point automatique PDAF, 126º Double flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, modes IA, Meilleure Capture, enregistrement vidéo jusqu’à 4K@24/30/60ips avec gyro-EIS, OIS et HDR 10 bits

Caméra frontale : 10,5 MP (ultra grand angle) f/2.2, capteur de 1/3.1″, 1,22 µm Auto-HDR, modes IA, enregistrement vidéo jusqu’à 4K@24/30/60ips



Voici l’analyse de DxOMark : parmi les dix premiers pour une utilisation quotidienne

Eh bien, il convient de souligner des choses que vous avez peut-être déjà remarquées, à savoir que l’absence d’un téléobjectif dans la section matérielle affectera définitivement négativement les performances du zoom sur le Pixel 8. C’est un fait. De plus, les aperçus pénalisent également fortement le téléphone fabriqué par Google, car il semble que ceux de Mountain View offrent de meilleurs résultats photographiques que ce qu’ils peuvent montrer à l’écran pendant que l’utilisateur utilise l’appareil photo. C’est assez curieux.

En tout cas, DxOMark confirme que l’absence d’un capteur téléobjectif et les fonctionnalités de zoom affectent négativement les scores du Pixel 8, comme on pouvait s’y attendre, bien qu’il semble également y avoir des incohérences dans les performances audio à une plus grande distance lors de l’enregistrement de vidéos, ainsi que des apparitions occasionnelles de bruit dans des scènes avec des conditions d’éclairage compliquées.

Si vous recherchez un téléphone haut de gamme mais plus abordable que les ‘Ultra’, et avec des résultats photographiques quotidiens indéniables… Le Pixel 8 est votre choix!

C’est là que se situent les aspects négatifs analysés par l’entreprise française, qui met tout de même en avant beaucoup plus d’aspects positifs d’un téléphone qui est probablement le meilleur pour une utilisation décontractée, au quotidien, surtout pour les utilisateurs moins expérimentés.

Ainsi, ils confirment que les performances photographiques et vidéo sont excellentes et sont à la hauteur des meilleurs dans des conditions quotidiennes, offrant 143 points sur un maximum de 149 dans ce domaine. La reproduction des couleurs est agréable, tout comme la netteté qui est très bonne. Ils soulignent également l’expérience HDR, les textures, la mise au point automatique rapide et une stabilisation très efficace aussi bien pour les photos que pour les vidéos.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :