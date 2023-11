La saison 2 d’Arcane, la série de League of Legends, a déjà une date de sortie.

Il y aura trois ans entre la première saison et la deuxième.

Une Jinx solitaire ?

On ne sait pas si c’était inattendu, mais la série Netflix Arcane basée sur le jeu vidéo multijoueur populaire League of Legends nous a surpris, nous et les autres, lorsqu’elle a été diffusée sur la plateforme populaire il y a deux ans. Après son succès, dû en partie à sa qualité indéniable mais aussi à son origine, beaucoup espéraient que la deuxième saison n’allait pas tarder à arriver, mais ce n’était pas le cas, et il nous reste quelques mois d’attente.

C’est lors de la Geeked Week de cette année que Netflix a confirmé que la deuxième saison de Arcane sera diffusée en exclusivité sur sa plateforme à partir de novembre 2024, il reste donc un an entier à attendre pour continuer à profiter des aventures de Vi et Jinx.

Arcane, la série de Riot Games

La série se concentre sur les personnages qui peuplent les villes de Piltover et Zaun, deux cités opposées mais interconnectées dans le monde de Runeterra.

L’intrigue d’Arcane explore les origines de divers champions emblématiques du jeu, en se concentrant notamment sur les sœurs Vi et Jinx. Piltover est une ville technologiquement avancée et prospère, tandis que Zaun, située sous Piltover, est plus sombre et marquée par la pauvreté. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, la série explore des thèmes tels que l’inégalité, la corruption et les tensions sociales entre les deux villes.

Cette deuxième saison comprendra à nouveau les voix de Hailee Steinfeld et Ella Purnell en tant qu’actrices doublant Vi et Jinx respectivement dans la version originale. Katie Leung reprendra également son rôle de Caitlyn Kiramman.

La première saison de l’adaptation du jeu vidéo a été acclamée par la critique, et Arcane est devenue la première série de streaming à remporter un Emmy Award dans la catégorie du programme d’animation. Le programme a également remporté neuf prix Annie. Au moment de sa diffusion, Arcane était la série la mieux notée sur Netflix, en tête de liste sur la plateforme dans 52 pays.



