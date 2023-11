Ce joli smartphone ne coûte que 187 euros et rivalise avec la célèbre Xiaomi

Achetez l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de realme avec une réduction, c’est un véritable bijou.

C’est ainsi que le design du realme 10 se présente.

Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, Xiaomi n’est pas la seule entreprise capable de vendre de bons smartphones à un prix alléchant. Je tiens à vous recommander le realme 10, un bon smartphone qui est passé à 187 euros sur Amazon. Comme vous le savez déjà, si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Notre choix est arrivé sur le marché à presque 280 euros et au cours des derniers mois, il a constamment baissé de prix. C’est un achat que vous ne pouvez pas rater, il dispose d’ un écran de qualité, d’un processeur plus que performant et d’une batterie qui ne vous laissera pas tomber, entre autres caractéristiques. Voici tout ce que vous devez savoir avant de l’acheter.

realme 10 (128 Go)

Tout ce dont vous avez besoin est dans ce realme

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 appareils photo arrière

Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Nous avons affaire à un appareil qui se déplace sans problème dans la vie quotidienne, son cerveau est un bon processeur que nous avons eu l’occasion de tester sur de nombreux autres appareils. Nous parlons du Helio G99, qui veillera à ce que tout fonctionne sans problème.

Son écran de 6,4 pouces vous permettra de profiter de ce contenu que vous aimez tant, il dispose de la technologie AMOLED et d’une résolution Full HD+. De plus, vous naviguerez en douceur à chaque contact grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ne vous laissez pas tromper par son prix, c’est un écran de qualité que vous exploiterez au maximum.

Sur l’arrière lisse et brillant du téléphone chinois se trouvent 2 appareils photo avec lesquels vous pourrez capturer les meilleurs moments. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels avec lequel vous pourrez tirer le meilleur parti dans toutes sortes de situations.

realme 10 (128 Go)

Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin, vous avez la possibilité de ramener à la maison un téléphone complet et équilibré à un prix exceptionnel. Le realme 10 est un choix sûr, avec lui, vous vivrez une bonne expérience utilisateur et en profiterez pendant longtemps.

