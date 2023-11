Les 10 téléphones les plus chers de la planète en ce moment

Dans cette liste, vous découvrirez les téléphones portables les plus chers de la planète, avec des prix pouvant atteindre jusqu’à un million de dollars.

Il s’agit du Caviar Time Machine, le troisième téléphone portable le plus cher de la planète aujourd’hui.

Jusqu’à récemment, il était impensable de dépenser plus de 1 000 euros pour un téléphone portable. En 2023, ce prix est dépassé par pratiquement tous les téléphones premium des marques les plus populaires, telles qu’Apple, Samsung, Xiaomi ou Huawei, entre autres. Cependant, il existe de nombreux téléphones que vous ne connaissez pas et qui dépassent de loin toutes les sommes que vous pouvez imaginer.

Si vous pensez aux téléphones portables les plus chers du moment, il est probable que vous pensiez à l’iPhone 15 Pro Max ou au Samsung Galaxy S23 Ultra, les fleurons des deux marques de téléphonie, et rivaux par excellence. Mais en réalité, ce ne sont pas ces modèles les plus chers de la planète, mais les versions personnalisées et excentriques de ces deux téléphones.

A première vue, leur seule particularité semble être leurs coques extravagantes et donc plus attrayantes que celles que nous connaissons, mais ce n’est pas le cas. Ces modèles, en plus de contenir des montres de luxe incrustées ou d’être fabriqués à partir de matériaux peu communs, tels que des fragments de météorite ou de dents d’animaux préhistoriques, sont destinés exclusivement à des clients multimillionnaires.

À l’exception du modèle Caviar Pure Gold, qui est une version du Samsung Galaxy S23 Ultra, tous les autres modèles sont basés sur l’iPhone 15 Pro Max d’Apple. De plus, ceux de la société Cupertino sont dotés de la plus grande configuration de stockage interne disponible : 1 To.

Caviar Snowflake

Il s’agit du téléphone le plus cher de la liste et, par conséquent, le plus cher de la planète. Son corps est composé de 18 carats d’or blanc avec 570 diamants, mais la pièce maîtresse est ce collier central en diamant, fait de platine, d’or blanc et de diamants, et signé par la marque de luxe Graff.

La carrosserie du Caviar Snowflake est en titane blanc de l’iPhone 15 Pro Max, et vous pouvez l’acheter pour 4,7 millions de roupies. En termes d’effet, un modeste prix de 5,6 millions de dollars.

Caviar Daytona

Les amateurs de montres de luxe trouveront dans le Caviar Daytona leur smartphone préféré, car le design va de pair avec Rolex. Cependant, ils devront débourser 1,57 million de roupies s’ils veulent l’avoir entre leurs mains, soit un total de 1,88 million de dollars.

Il vaut son prix en or, si l’on peut dire, car la montre Rolex Daytona incrustée a été fabriquée en or jaune 18 carats, avec un cadran de 40 mm et un écran en cristal de saphir. Le compteur de vitesse, l’indicateur de pression d’huile et l’indicateur de carburant, recouverts d’or 24 carats, sont les grands gagnants de cette montre.

Caviar Time Machine

C’est sans aucun doute l’un des modèles les plus curieux que vous verrez dans cette liste. Inspiré par une machine à remonter le temps, il contient de l’or 24 carats et a actuellement un prix de 1,05 million de dollars.

Sous son magnifique design, se cachent des éléments aussi singuliers qu’un fragment de météorite trouvé en 1906, appelé Muonionalusta, une particule provenant d’une dent de tyrannosaure, de mégalodon et de mammouth, une lance romaine, une balle suédoise et même un morceau du premier téléphone lancé par Apple : l’iPhone 2G.

Caviar Parade Of the Planets 18K

Le téléphone précédent n’est pas le seul à contenir des météorites et d’autres artefacts curieux sur sa couverture, car celui-ci aussi en contient. Dans ce cas, il s’agit de météorites provenant de la Lune, de Mars, de Tsarev et de Chelyabinsk, une montre tourbillon, une sablier diagonal à trois niveaux et une citation du scientifique Albert Einstein.

Si vous recherchez un plus grand niveau d’exclusivité, vous serez ravi d’apprendre qu’il n’existe que huit unités du téléphone Caviar Parade Of the Planets dans le monde. Actuellement, vous pouvez profiter du modèle en 18 carats pour un modeste prix de 91 500 dollars.

Caviar Falcon Gold

Le téléphone Caviar Falcon Gold a un design moins chargé que ceux que nous avons vus jusqu’à présent, mais cela n’en réalité pas moins l’un des plus chers de la planète. Il coûte exactement 80 070 dollars.

Vous reconnaîtrez certainement son design, car en plus d’être inspiré par l’architecture de Dubaï, il a l’Oeil de Fatima juste au centre de sa couverture, qui contient un diamant noir et 20 diamants blancs tout autour. Par ailleurs, sa couverture est en or jaune 18 carats et en titane noir avec un revêtement PVD.

Caviar Majesty 18K

Le Caviar Majesty est un téléphone au look majestueux, comme son nom l’indique, qui se distingue par ses motifs inspirés de l’art oriental. Il est composé de pièces aussi authentiques que les 107 diamants qui bordent son contour, qui ne manquent que dans la zone qui touche le module de caméras.

Et si le modèle en or 18 carats ne vous suffit pas, qui a actuellement un prix de 76 930 dollars, vous pouvez toujours opter pour la variante en 24 carats.

Caviar Pure Gold

C’est en effet le seul représentant de Samsung de cette liste des téléphones portables les plus chers de la planète. Il s’agit du haut de gamme de la société sud-coréenne, le Galaxy S23 Ultra, et cette variante appelée Caviar Pure Gold atteint les 74 500 dollars.

A première vue, la première chose que nous remarquons est qu’il a une décoration assez chargée, due à son motif avec une inspiration corinthienne. En dehors de cela, il arbore un fond en or 18 carats, huit diamants naturels et d’autres pierres précieuses sur toute sa couverture.

Caviar Solid Gold Unique 18K

Nous passons au style baroque pour présenter le Caviar Solid Gold Unique, un téléphone composé d’or fin 18 carats et d’un total de 55 diamants répartis sur plusieurs zones de son dos. Le nom de la marque de téléphone de luxe, Caviar, peut être aperçu dans le coin supérieur droit.

Probablement l’un des modèles les plus extravagants que vous verrez dans cette liste. Et comme vous pouvez l’imaginer, son prix ne passe pas inaperçu non plus : il a une valeur de 72 210 dollars.

Caviar Palmette 18K

Sans aucun doute, aucun des téléphones que nous avons vus jusqu’à présent ne passe inaperçu, même s’ils essaient vraiment, peut-être que celui-ci avec son motif de feuilles de palmier est l’un des plus discrets. Il a le logo d’Apple bien visible, ce qui est assez inhabituel dans les modèles que nous venons de voir, mais avec une petite différence par rapport à ce à quoi nous sommes habitués : il contient de l’or 18 carats et 39 diamants incrustés.

De plus, un total de 154 diamants sont comptés sur le reste de sa couverture arrière. Si vous l’aimez, le Caviar Palmette peut être à vous pour 69 210 dollars, avec la possibilité de choisir entre le modèle doré ou plaqué or.

Caviar Jobs 4 Full Gold 18K

Nous clôturons cette liste avec le Caviar Jobs 4 Full Gold, le smartphone le plus « abordable » de cette liste. Bien que, si nous comparons les 60 000 dollars que coûte cet appareil avec les 5,6 millions de dollars du Caviar Snowflake, le premier de la liste, nous avons une véritable affaire.

Tout comme la plupart des téléphones que nous avons vus, il est fabriqué en or 18 carats. Cependant, ce modèle a la particularité de porter la signature de Steve Jobs gravée dans la partie inférieure de son dos. De plus, on peut également lire le slogan publicitaire « Think different » juste en dessous du nom du fondateur d’Apple.

Il existe de nombreux autres modèles qui coûtent une fortune, avec des téléphones atteignant les 48 millions de dollars. Cependant, la plupart d’entre eux ont le désavantage d’être devenus obsolètes en termes de technologie, comme c’est le cas du Vertu Signature Cobra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :