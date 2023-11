Gmail va changer pour toujours sur ton Xiaomi : envoyer des e-mails sera plus similaire à WhatsApp que jamais.

Jusqu’il y a quelques années, chaque application avait son apparence et sa fonctionnalité : Instagram était utilisé pour partager des photos, WhatsApp et Telegram pour discuter, Outlook et Gmail pour envoyer des e-mails, etc. Mais ces derniers temps, toutes les applications ont dû se diversifier et devenir multi-tâches, tant au niveau des fonctionnalités que de l’apparence.

Si nous pensons à une application de messagerie électronique comme Gmail, nous pensons à son interface avec la boîte de réception, le bouton pour rédiger des e-mails, les boutons de réponse ou de transfert dans un e-mail reçu que nous voyons depuis une décennie. Si nous pensons à WhatsApp, nous pensons à la barre de composition des messages pour discuter / répondre instantanément. La dernière idée de Google ? Combinez les deux interfaces.

Répondre à un e-mail dans Gmail comme dans WhatsApp

Imaginez que vous ouvrez un e-mail reçu dans Gmail, vous faites défiler vers le bas, où se trouvent les boutons pour Répondre, Répondre à tous s’il y a plusieurs personnes jointes et Transférer. Maintenant, supprimez ces trois boutons et remplacez-les par la barre typique de WhatsApp dans laquelle vous pourriez composer et envoyer le message… Eh bien, c’est la nouvelle interface que Gmail est en train de tester sur les systèmes Android.

À la recherche d’un moyen d’accélérer les réponses aux e-mails, Google a modifié l’interface de réponse de Gmail pour qu’il semble que nous communiquions via une application de messagerie instantanée plutôt que par e-mail. En réalité, vous n’avez pas besoin de faire défiler jusqu’à la fin de l’e-mail, car cette nouvelle boîte de message apparaît de manière persistante en bas de l’écran.

Mélange d’interfaces Gmail et WhatsApp

Par défaut, la boîte de message est l’endroit où vous pouvez commencer à rédiger une réponse. Cependant, vous pouvez utiliser le menu déroulant à gauche de la boîte de message pour passer à « Répondre à tous » ou modifier la liste des destinataires. À droite, nous avons un bouton d’expansion qui ouvre la fenêtre de rédaction de messages en plein écran à laquelle vous pouvez être habitué.





En dehors du champ de texte à droite, Google a placé le bouton emoji pour ouvrir rapidement le sélecteur d’emoji. Si vous n’agrandissez pas le champ de texte, en le touchant, l’application de clavier de votre choix apparaît et déplace le champ de texte vers le centre de l’écran, comme le ferait une application de messagerie. Les boutons de configuration de réponse et d’expansion de fenêtre se déplacent également pour maximiser l’espace disponible pour votre texte.

En phase de test

La nouvelle interface semble être en phase de test en interne, uniquement pour les utilisateurs de la version bêta de Gmail. Et selon Android Police, pas pour tous les utilisateurs de la version bêta de l’application, donc cette nouveauté pourrait rester en phase de test interne. Ou apparaître dans quelques semaines dans la version finale de Gmail.

Source | Android Police

