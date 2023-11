Samsung Galaxy Fit 3: premières images révélées du nouveau bracelet sportif de la marque coréenne

Une fuite récente nous montre les premiers rendus du Samsung Galaxy Fit 3, qui révèlent que la nouvelle montre intelligente de la marque aura un écran plus grand que ses prédécesseurs.

L’un des rendus dévoilés par Windows Report du futur Samsung Galaxy Fit 3

L’année dernière, Samsung a annoncé son travail sur un nouveau bracelet de sport et maintenant, quelques mois après le lancement des Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, la marque coréenne finalise les détails pour le lancement du Samsung Galaxy Fit 3, un bracelet intelligent qui arrivera probablement avec les Galaxy S24 le 17 janvier 2024.

Une bonne preuve en est qu’une récente fuite nous montre, avec tous les détails, le design du nouveau Samsung Galaxy Fit 3 à travers ses premières images révélées.

Le design du nouveau Samsung Galaxy Fit 3 révélé

Le média Windows Report a récemment publié un rapport dans lequel il partage les premiers rendus dévoilés du Samsung Galaxy Fit 3, que nous vous laissons voir ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir dans ces images, la nouveauté la plus remarquable du nouveau Samsung Galaxy Fit 3 est qu’il aura un écran OLED rectangulaire presque sans bord, qui sera beaucoup plus grand que celui de son prédécesseur, le Galaxy Fit 2.

De plus, vous pouvez également voir que le Galaxy Fit 3 aura un seul bouton rectangulaire sur le côté droit du bracelet et disposera d’un ensemble de capteurs à l’arrière, parmi lesquels se trouveront probablement un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de température, ainsi que des broches pour connecter un chargeur magnétique.

De plus, ces images nous montrent un Samsung Galaxy Fit 3 avec un bracelet en silicone de couleur rose, sur lequel nous trouvons une paire de rainures parallèles qui serviraient à faciliter la circulation de la transpiration et de l’air pendant l’activité et à faciliter le changement de bracelet.

Les spécifications exactes du Galaxy Fit 3 n’ont pas encore été dévoilées, mais tout semble indiquer qu’il ne disposera pas d’un haut-parleur pour les appels et la musique en Bluetooth, mais qu’il aura une intégration GPS. En ce qui concerne son logiciel, il est probable que ce nouveau bracelet ne fonctionnera pas avec WearOS, ce qui lui permettrait d’atteindre une autonomie d’une ou deux semaines avec une seule charge.

