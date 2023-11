Chute bestial de 600 euros avant le Black Friday pour cet ordinateur portable MSI avec 32 Go de RAM et RTX4070.

L’ordinateur portable HP est conçu comme un ordinateur portable de jeu, mais il est efficace pour toutes les autres tâches.

Ce HP Victus 16 est doté d’un matériel haut de gamme, d’une grande mémoire interne et d’un design soigné.

Si vous envisagez d’acheter un nouvel ordinateur portable suffisamment puissant avec une grande remise, c’est le bon moment pour le faire. Avec le Black Friday qui approche, ce MSI Pulse 17 a chuté chez Amazon à 1199 euros. Il s’agit d’une réduction de 600 euros par rapport à son prix de lancement, une opportunité historique.

Un modèle très similaire à celui-ci est disponible sur PcComponentes pour 1748,99 euros, et ils prétendent qu’il est soldé. C’est un excellent choix d’ordinateur portable pour le jeu ou comme ordinateur de travail à domicile avec des performances exceptionnelles pendant des années. Cependant, il est livré sans système d’exploitation, vous devrez donc obtenir une licence pour Windows 11 ou Linux séparément.

MSI Pulse 17

Achetez un excellent ordinateur portable MSI avec une remise de 600 euros et un RTX 4070

Tout d’abord, nous devons nous concentrer sur le type d’ordinateur que nous avons entre les mains. Il s’agit d’un ordinateur portable de grande taille avec un écran de 17,3 pouces, un clavier complet et un poids de 2,8 kg. Il est assez léger compte tenu de tout ce qu’il contient et de la taille de l’appareil.

L’écran est de type IPS de 17,3″ avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement atteignant 144 Hz. Cet écran est complété par une super carte graphique NVIDIA GeForce RTX4070 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. Vous pourrez ainsi jouer à n’importe quel nouveau titre à un taux d’images par seconde élevé et avec des détails élevés ou ultra.

L’ordinateur MSI intègre une puce Intel Raptor Lake i7-13700H avec 6 cœurs de performances et 8 cœurs d’efficacité, capable d’atteindre une vitesse d’horloge allant jusqu’à 5 GHz. Nous avons également sur sa carte mère une mémoire RAM de 32 Go DDR5 (sur deux modules de 16 Go) que nous pourrons étendre jusqu’à 64 Go.

La mémoire interne de cet ordinateur est constituée d’un disque SSD M.2 de 1 To de capacité. Vous pourrez le remplacer par un autre d’une capacité de stockage supérieure lorsque vous le souhaitez. Les options de refroidissement des composants comprennent 2 ventilateurs auxquels s’ajoutent 5 dissipateurs de chaleur très efficaces.

En termes de connectivité, cet ordinateur est très complet. En commençant par 3 ports USB-A, un port USB-C, une sortie HDMI pour des moniteurs jusqu’à 8K à 60 Hz, une prise réseau RJ45 et une prise casque + microphone, et en terminant par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth pour la partie sans fil, nous pouvons être sûrs de ne pas rencontrer de problèmes à cet égard.

Le clavier dispose d’une rétroéclairage LED RGB avec 4 zones différentes pour une personnalisation facile. Ses touches ont une course de seulement 1,7 mm et nous avons également un pavé numérique.

MSI Pulse 17

Enfin, la batterie intégrée a une capacité de 90 Wh et 4 cellules, capable de nous donner environ 6 heures d’autonomie. Elle se charge rapidement avec un chargeur dédié. C’est un ordinateur portable que tous les utilisateurs recommandent vivement avec une évaluation de 4,3 sur 5 sur Amazon.

