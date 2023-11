Pas seulement Amazon : ces 5 boutiques en ligne ont un Black Friday qui en vaut vraiment la peine

Amazon n’est pas le seul store en ligne ou physique à célébrer le Black Friday cette année.

En dehors de la célèbre Amazon, il existe de nombreux stores où vous pouvez trouver les meilleurs prix lors du Black Friday.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant que le Black Friday ne commence. Le vendredi 17 novembre prochain, Amazon lancera la période la plus attendue pour beaucoup, où des milliers de grandes réductions pour tous les goûts et toutes les couleurs seront proposées. Mais pouvons-nous seulement acheter sur Amazon? Amazon aura-t-il les meilleurs prix de l’année?

Eh bien non, Amazon n’est pas le seul à célébrer ce Black Friday, et chaque année de plus en plus de commerces en ligne et physiques s’y ajoutent. D’autres stores, surtout en ligne, pourraient avoir des prix inférieurs à ceux d’Amazon, des coupons actifs, des stocks limités avec des prix très attractifs ou des produits exclusifs lors de cette journée de soldes.

Dans quels stores vaut-il la peine d’acheter lors de ce Black Friday

Amazon est devenu l’un des plus grands commerces mondiaux. Nous avons tous déjà acheté sur Amazon, beaucoup d’entre nous ont même un abonnement Amazon Prime actif. En plus de la livraison gratuite, nous avons également l’exclusivité du Prime Day chaque année, et d’autres services qui valent la peine d’avoir pour les 49,90 euros par an que nous payons.

Cependant, je vous conseille de faire un tour dans ces 5 commerces en ligne (certains d’entre eux ont également une présence physique) pendant le Black Friday, vous seriez surpris par leurs prix :

AliExpress : il est bien connu que le store d’origine chinoise avec un entrepôt en France et en Europe proposera les prix les plus bas sur certains produits, en particulier les smartphones Android de milieu de gamme tels que la famille Redmi Note ou certains realme, ainsi que certains haut de gamme comme les Google Pixel ou les OnePlus. Préparez une liste avec les coupons qui seront disponibles et profitez de prix imbattables.

: il est bien connu que le store d’origine chinoise avec un entrepôt en France et en Europe proposera les prix les plus bas sur certains produits, en particulier les tels que la famille Redmi Note ou certains realme, ainsi que certains comme les Google Pixel ou les OnePlus. Préparez une liste avec les coupons qui seront disponibles et profitez de prix imbattables. Boutique Xiaomi : la boutique officielle de Xiaomi propose généralement des offres très intéressantes. Pendant le Black Friday, nous aurons également des réductions très attractives sur leurs smartphones phares, ainsi que sur l’ensemble du catalogue , qui est très vaste.

: la boutique officielle de Xiaomi propose généralement des offres très intéressantes. Pendant le Black Friday, nous aurons également des réductions très attractives sur leurs smartphones phares, ainsi que , qui est très vaste. MediaMarkt : bien qu’il propose déjà des prix bas toute l’année et des promotions telles que les Jours sans TVA ou la Nuit Rouge , MediaMarkt sera l’un des sites web qui égalera ses prix, sur de nombreux produits, aux offres d’Amazon . Soyez attentif car ce que vous pouvez acheter sur Amazon à un certain prix, vous pourriez l’avoir au même prix dans un store physique MediaMarkt.

: bien qu’il propose déjà des prix bas toute l’année et des promotions telles que , MediaMarkt sera l’un des sites web qui . Soyez attentif car ce que vous pouvez acheter sur Amazon à un certain prix, vous pourriez l’avoir au même prix dans un store physique MediaMarkt. PcComponentes : si vous recherchez un nouvel ordinateur portable ou un composant pour votre ordinateur , ce store a tout ce dont vous avez besoin. Mais ils proposent également des smartphones à des prix très intéressants. Pour ce Black Friday, ils n’en feront pas moins et ils s’aligneront sur certains des meilleurs prix du marché sans aucun doute.

: si vous recherchez un nouvel , ce store a tout ce dont vous avez besoin. Mais ils proposent également des smartphones à des prix très intéressants. Pour ce Black Friday, ils n’en feront pas moins et ils s’aligneront sur certains des meilleurs prix du marché sans aucun doute. Boutique Samsung : dans la boutique officielle de Samsung, vous trouverez souvent les meilleurs prix sur les smartphones, les télévisions ou les tablettes. Lors de ce Black Friday, soyez attentif aux smart TVs et aux moniteurs du fabricant coréen, vous pourriez trouver de vraies bonnes affaires.

Il y a une multitude de stores qui célèbrent déjà le Black Friday, mais en plus d’Amazon, ce sont les 5 que nous recommandons le plus. En raison de leur expérience et de leur offre des meilleurs produits avec toute la fiabilité possible. Vous pouvez également visiter d’autres stores tels que Ebay, eBay, Miravia ou Fnac comme alternatives si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant les autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :