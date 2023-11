Shazam pourra être utilisé nativement depuis le Centre de Contrôle ou la barre de menu du Mac

Shazam sera utilisable nativement sur Mac.

Shazam sera beaucoup plus intégré dans macOS Sonoma

Nous allons vous raconter la dernière nouveauté arrivée sur Shazam dans la récente version bêta de macOS Sonoma, lancée par Apple avec iOS 17.2 Beta 2 et les autres systèmes d’exploitation. Une nouveauté qui intègre davantage l’outil de reconnaissance musicale sur les Mac, et permet de l’utiliser de la même manière que sur l’iPhone.

La dernière bêta de macOS Sonoma apporte une nouveauté très intéressante à Shazam. Lorsque la version officielle sera lancée, l’outil de reconnaissance des chansons pourra être utilisé depuis le Centre de contrôle ou la barre de menu de Mac. Une fonctionnalité que nous retrouvons déjà sur l’iPhone, où Shazam peut être utilisé depuis le Centre de contrôle sans avoir besoin d’installer l’application.

Comment ajouter Shazam au Centre de contrôle ou à la barre de menu de votre Mac

Apple a acquis Shazam en 2017. Après cette acquisition, la plateforme a été intégrée aux iPhone. Dans iOS 14.2, la société a lancé un nouveau widget de l’application pour le Centre de contrôle des iPhone, permettant aux utilisateurs d’utiliser Shazam sans avoir besoin d’installer l’application sur l’appareil. Et c’est exactement ce qui arrivera sur les Mac dans quelques semaines.

Avec macOS Sonoma 14.2 Beta 2, il est possible d’ajouter Shazam au Centre de contrôle ou à la barre de menu des Mac à partir des Préférences Système. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez les Préférences Système sur votre Mac.

Accédez au Centre de contrôle.

Recherchez la nouvelle option Shazam.

Activez le widget du Centre de contrôle, la barre de menu ou les deux.

Auparavant, il était possible d’ajouter Shazam sur Mac grâce à sa version pour macOS ou en utilisant l’outil via Siri. La différence maintenant est que ce sera une fonction native de macOS Sonoma lorsque la version 14.2 sera disponible. Tout comme sur les iPhone et les iPad. Apple prévoit de lancer macOS Sonoma 14.2 d’ici la fin de l’année.

