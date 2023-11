Les Marvels : date de sortie et sur quelle plateforme de streaming arrivera la nouvelle de Marvel

Nous vous dirons quand vous pourrez voir le nouveau film du MCU en streaming.

Carol Danvers revient accompagnée

Les films de super-héros sont depuis des années au centre du cinéma. Il y avait des dizaines de films sur ce thème. Parmi eux, l’Univers Cinématographique Marvel a toujours occupé une place d’exception parmi le public car le monde qu’ils ont créé était très amusant et le box-office en était une preuve indélébile. Maintenant, il semble avoir perdu beaucoup de vigueur, ce qui n’est pas étonnant car en réalité, le nombre de ces productions a diminué en même temps que les personnes ont montré une certaine lassitude de la formule. Maintenant, en revanche, The Marvels arrive pour essayer de remettre ce type de productions au sommet. Allons donc voir quand il sortira en streaming et sur quelle plateforme il sera disponible.

D’autre part, le film sortira dans les salles le vendredi 10 novembre à l’échelle mondiale.

De quoi parle The Marvels

Carol Danvers était une pilote qui avait perdu la mémoire. Depuis un certain temps, elle avait combattu en tant que soldat d’élite pour les Kree. Elle pensait toujours que le véritable ennemi se trouvait à l’extérieur, attendant, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle travaillait en réalité pour le mal incarné par l’esprit unique. Maintenant, qu’elle a retrouvé son identité et qu’elle a vaincu ses ennemis, à la fois les Kree et le dangereux Thanos, nous la retrouvons comme l’une des principales garantes de l’ordre de la Galaxie, mais elle devra retourner sur terre pour remettre les choses en ordre. La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne sera pas seule car Kamala Khan et sa nièce, Monica Rambeau, se battront également à ses côtés.

Avec un budget colossal de 270 millions de dollars selon Screen Rant, c’est le pari de Marvel pour retrouver la première place dans un monde qui semble ne plus être dans l’ambiance des super-héros. Ainsi, ce pari pourrait être essentiel pour y parvenir.

Il marque le retour de Carol Danvers, cette fois accompagnée de Kamala Khan et Monica Rambeau.

Ils devront à nouveau faire face à la menace Kree.

Cette fois-ci, l’univers Marvel est déstabilisé et de nouveau confronté à de multiples dangers.

C’est le pari de Marvel pour retrouver une place qu’il est en train de perdre lentement dans les salles.

Le cinéma de super-héros est actuellement assez paralysé.

Quand et sur quelle plateforme de streaming The Marvels sera-t-il diffusé

La plateforme de streaming sur laquelle The Marvels sera diffusé peut sembler évidente au départ. Ce sera le catalogue de Disney+ qui bénéficiera de la production de Marvel. Étant donné que Disney en est propriétaire, pratiquement tout son contenu arrive en exclusivité sur la plateforme de streaming de la Factory of Ideas. De plus, dans ce catalogue, nous pouvons également voir le premier film de la saga ainsi que tous les films de l’Univers Cinématographique Marvel.

Voir sur Disney+

Quant à la date de diffusion en streaming du film, il est plus difficile de le savoir. En règle générale, les films de Disney+ sont diffusés entre 45 et 90 jours après leur sortie en salles. Dans ce cas, il ne semble pas y avoir d’exception.

