Amazon fait chuter le prix d’un des iPhone avec la meilleure batterie

Amazon offre une réduction de près de 100 euros sur l’iPhone 14 Plus.

L’iPhone 14 Plus est l’un des iPhone avec la meilleure batterie

Si vous cherchiez un iPhone avec la meilleure batterie, c’est votre jour de chance car en ce moment, Amazon propose une super offre sur l’iPhone 14 Plus. Un iPhone 14 Plus de 128 Go de stockage en couleur rouge et complètement neuf. Une offre qui le fait passer à seulement 889 euros. Une bonne remise si l’on considère qu’Apple le vend lui-même pour 959 euros sur l’Apple Store.

Un autre point en faveur de cet iPhone 14 Plus, comme nous l’avons dit, est qu’il s’agit d’un modèle complètement neuf et non reconditionné. Cela signifie que vous pourriez obtenir un iPhone 14 Plus pour presque 100 euros de moins si vous profitez de cette offre d’Amazon, qui le propose à 889 euros.

iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus est l’un des iPhone avec la meilleure batterie

L’ iPhone 14 Plus se distingue non seulement par son grand écran, son puissant processeur ou son autonomie impressionnante, qui est l’une des meilleures jamais vues sur un iPhone. Il se distingue également parce qu’il n’a pratiquement aucune différence avec l’iPhone 15 Plus qu’Apple a lancé en septembre dernier.

L’ iPhone 14 Plus est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, vous verrez donc tout de manière géniale. Tous types de contenus dans n’importe quelle situation lumineuse grâce à sa luminosité. Presque identique à l’iPhone 14 Pro Max, mais la différence est qu’il n’a pas la technologie ProMotion, ce qui le rend plus efficace en termes de batterie. Bien qu’il ait un taux de rafraîchissement de 60 Hz, la réalité est qu’ils sont très bien calibrés.

L’ iPhone 14 Plus n’est pas seulement grand en taille, il l’est aussi en puissance. Il dispose d’un processeur A15 Bionic, l’une des dernières puces lancées par Apple qui garantira une fluidité optimale. Mais ce n’est pas tout, grâce à lui, vous pourrez garder cet iPhone pendant de nombreuses années et le mettre à jour vers les dernières versions d’iOS comme iOS 17 ou profiter des nouveautés de l’intelligence artificielle qui arriveront avec iOS 18.

L’ iPhone 14 Plus dispose également d’un excellent système photographique, 26 heures de lecture vidéo en termes d’autonomie de batterie, ainsi que des ajouts tels que la détection des accidents, la connexion aux satellites, la double SIM, la double eSIM, la technologie Face ID, la résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, le MagSafe et le Ceramic Shield.

iPhone 14 Plus

Toutes ces spécifications et caractéristiques font de l’ iPhone 14 Plus un excellent choix, surtout si vous recherchiez un modèle d’iPhone avec une très bonne autonomie pour une utilisation quotidienne. Et grâce à cette offre d’Amazon, il pourrait être à vous avec une remise de près de 100 euros, le faisant passer à 889 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :