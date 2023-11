L’iPhone SE 4 viendrait avec cette nouveauté inattendue

Les dernières rumeurs suggèrent que l’iPhone SE 4 aurait le châssis de l’iPhone 14.

L’iPhone SE 4 aurait le châssis de l’iPhone 14, un port USB-C, Face ID et un bouton d’action

Après avoir appris qu’Apple aurait suspendu le développement de l’iPhone SE 4, de nouvelles rumeurs indiquent qu’il pourrait venir avec une nouveauté inattendue : son design (form factor) serait basé sur l’iPhone 14. Un changement qui rendrait cet appareil plus attrayant en ayant un design mis à jour et plus moderne.

Nouveautés de l’iPhone SE 4 : amélioration du design grâce au corps de l’iPhone 14

L’iPhone SE 4 refait surface. Selon les nouvelles rumeurs, Apple serait en train de le développer à nouveau, mais avec un grand changement : en utilisant le design (form factor) de l’iPhone 14. Ce changement, comme nous l’avons dit, ferait en sorte qu’il abandonne son design ancien pour adopter un design plus actuel et cohérent avec la gamme d’iPhone.

Apparemment, l’un des fournisseurs d’Apple suggère que la société est en train de développer le nouvel iPhone SE 4 avec le châssis de l’iPhone 14. Cependant, il y aurait une grande différence avec ce modèle : à l’arrière, nous trouverions seulement une lentille pour le système de caméra au lieu de deux.

Ce changement obligerait Apple à fabriquer une nouvelle plaque arrière pour l’appareil, car l’iPhone 14 est doté de deux caméras. Cependant, l’iPhone SE de quatrième génération aura également un écran de 6,1 pouces, mais il pèserait 165 grammes, soit six grammes de moins que l’iPhone 14 à cause de ce changement.

Autres nouveautés de l’iPhone SE 4

Même si nous n’avons pas eu de nouvelles des nouveautés de l’iPhone SE 4 depuis un certain temps, nous avons une liste complète de ce qui pourrait être inclus dans ce nouvel appareil qui pourrait être lancé l’année prochaine. Voici toutes ces nouveautés :

Châssis de l’iPhone 14, mais avec une seule lentille à l’arrière.

Face ID.

USB-C.

Bouton d’action.

Même s’il semble improbable d’avoir un bouton d’action sur un appareil de ces caractéristiques, les rumeurs suggèrent que les iPhone 16 en auraient également, ce qui ferait que l’iPhone SE 4 pourrait se rapprocher en termes de fonctionnalités et de design des appareils qu’Apple lancera l’année prochaine. On s’attend également à ce que cet iPhone devienne un concurrent de taille sur le marché des smartphones Android de milieu de gamme une fois qu’il sera lancé.

