De 120 à 67 euros : cette montre connectée Xiaomi subit une chute disproportionnée

La montre intelligente du fabricant chinois est à la hauteur de nombreux autres modèles du marché actuel, valant entre 150 et 200 euros.

La montre Redmi Watch 3 dispose d’un écran super lumineux, d’un GPS intégré et d’une batterie de 12 jours.

Vous avez besoin d’une montre intelligente pas cher avec toutes sortes de fonctions, de capteurs et une batterie qui dure longtemps ? Eh bien, vous êtes arrivés au bon moment, car la campagne du « Jour des Célibataires » sur AliExpress commence demain, samedi 11 novembre, et la Xiaomi Redmi Watch 3 sera proposée à un prix imbattable de 67 euros.

Il s’agit d’une montre intelligente dont le prix de vente officiel était de 119,99 euros et qui coûte maintenant 99,99 euros sur son site officiel. L’offre d’AliExpress est incroyable, car à partir de samedi, elle sera vendue à 75 euros et avec le code D11ES08, vous aurez une remise supplémentaire de 8 euros. Ce coupon est valable jusqu’au 18 novembre ou jusqu’à épuisement des stocks du produit.

Ajoutez le produit à votre panier dès maintenant et achetez-le à partir du 11 novembre matin pour seulement 67 euros.

Achetez la Xiaomi Redmi Watch 3 à son prix le plus bas

Avec l’offre d’AliExpress, vous pouvez obtenir le modèle en noir ou en ivoire. Vous pouvez également opter pour un pack comprenant la montre, un bracelet et des protecteurs d’écran supplémentaires moyennant un petit supplément de prix.

La montre Xiaomi se distingue à bien des égards. Il y a de bonnes raisons de l’acheter dès maintenant, surtout à ce prix si bas. Tout d’abord, elle possède un écran qui a considérablement augmenté et mesure 1,75″ de diagonale, de forme rectangulaire et utilise la technologie Amoled. Elle a une luminosité maximale de 600 nits et vous bénéficierez de plus de 200 cadrans gratuits pour votre montre.

Le boîtier de la montre, avec son cadran métallique, ne pèse que 37 grammes et est très confortable à porter tout au long de la journée. Il possède un microphone et un haut-parleur, ce qui vous permettra de passer des appels sans toucher votre téléphone, à condition d’avoir la montre connectée en Bluetooth.

En ce qui concerne les capteurs internes, c’est une montre très complète. Elle dispose d’une puce de positionnement compatible avec tous les systèmes (Beidu, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS), d’un capteur de fréquence cardiaque, de saturation d’oxygène dans le sang, de qualité du sommeil, de suivi du cycle menstruel et d’un podomètre.

Si vous l’utilisez pour vous entraîner, vous trouverez sûrement votre sport ou activité. Elle intègre plus de 120 modes sport préinstallés, certains d’entre eux étant conçus avec une précision totale pour vous permettre de progresser considérablement avec des conseils d’amélioration à chaque instant, que ce soit en course à pied ou en nage.

La batterie de cette Redmi Watch 3 dure environ 12 jours en utilisation normale et peut descendre jusqu’à 6-7 jours en utilisation intensive. Elle se charge rapidement sur son propre socle magnétique. En plus de sa durabilité, elle résiste à une pression de 5 ATM et est étanche, vous pourrez donc l’utiliser pour nager ou vous doucher.

Enfin, n’oublions pas sa compatibilité avec l’assistant vocal Alexa. Depuis la montre, nous pourrons activer et désactiver des appareils de notre domicile tels que des ampoules, des prises électriques ou des robots aspirateurs, sans avoir besoin d’un haut-parleur Echo à nos côtés. Pour seulement 67 euros après utilisation du coupon, vous ne trouverez pas une autre montre intelligente aussi complète que celle-ci.

