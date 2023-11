Cette caractéristique rend unique l’appareil photo du Xiaomi 14 Pro : redessiner la photographie mobile avec quelque chose que personne d’autre n’a

Le premier téléphone portable à intégrer une caméra est sorti il y a 23 ans, en juin 2000. Le SCH-V200 de Samsung vendu sur le marché sud-coréen était doté d’un appareil photo numérique avec une résolution de 0,35 mégapixels. Mais vous ne pouviez pas voir les photos prises sur le téléphone, vous deviez le connecter à un ordinateur, car c’était essentiellement un appareil photo et un téléphone dans le même boîtier mais séparés.

Si nous mettons le SCH-V200 à côté du Xiaomi 14 Pro, nous avons une ellipse évolutive de plus de deux décennies de développement photographique sur les téléphones mobiles. Car l’une des technologies utilisées dans le dernier fleuron de Xiaomi vise à changer la donne de la photographie mobile.

Xiaomi 14 Pro et son « Diaphragme Variable à 1024 Pas »

L’ouverture est un élément fondamental de tout appareil photo. Elle est responsable de la quantité de lumière qui entre dans l’appareil. Dans la photographie mobile classique, la taille de l’ouverture reste fixe, ce qui limite considérablement la flexibilité de la prise de vue. Cependant, Xiaomi a voulu éliminer cette barrière avec les caméras de son Xiaomi 14 Pro, qui est équipé d’une technologie pionnière d’ouverture variable à 1024 pas.



En mettant à jour le mécanisme d’ouverture avec un dispositif à 6 pales capable de 1 000 niveaux d’ajustement, cette innovation de l’ouverture variable permet des modifications dynamiques de la taille de l’ouverture, ce qui facilite un meilleur contrôle de l’exposition. En conséquence, l’appareil photo du 14 Pro est unique dans ce concept.

Ouverture variable à 1024 pas

Fabriquées avec un matériau en polyamide hautement fiable et isolées par un processus de revêtement au carbone, chacune des lamelles d’ouverture a une épaisseur de seulement 54μm, ce qui permet des ajustements précis dans une plage impressionnante de 1024 pas. Ceci imite l’adaptabilité de la pupille de l’œil humain, se redimensionnant automatiquement pour maintenir une exposition optimale de l’image en fonction des conditions de lumière ambiantes.

A cela, nous devons ajouter la structure unique de l’obturateur, qui, associée à l’ouverture variable à 1024 pas, introduit une forme hexagonale distinctive qui confère un effet visuel unique aux photographies.

La caractéristique la plus marquante de cette technologie réside dans le fait qu’elle introduit un nouvel effet photographique : l’astérisque. En réglant l’ouverture sur ƒ/1,6 ou ƒ/2,0, les six lamelles entourent l’ouverture sous forme hexagonale ou dodécagonale, induisant la diffraction de la lumière et produisant un degré élevé d’astérisme sur les sources de lumière ponctuelles.

Obturateur à 180 degrés

L’ouverture variable n’est pas seulement intégrée pour les photos, mais aussi pour l’enregistrement vidéo et le mode Pro du Xiaomi 14 Pro. Que vous capturiez une scène en mouvement ou un objet immobile, vous pourrez ajuster précisément l’ouverture pour obtenir une exposition optimale. Cette inclusion permet également d’obtenir ce que l’industrie cinématographique appelle un obturateur à 180 degrés, réglant la vitesse d’obturation au double de la fréquence d’images.



Comme nous pouvons le voir, il s’agit d’un appareil photo impressionnant que nous sommes impatients de tester ici, mais pour l’instant, il faudra attendre selon la feuille de route des lancements de Xiaomi : d’abord en Chine, puis en direction de l’Occident.

Source | Weibo

